نشر Baby Buddy بنقرة واحدة.
تطبيق شامل لتتبع الأطفال يساعد الآباء ومقدمي الرعاية على مراقبة الرضاعة والنوم والحفاضات والنمو بشكل خاص.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Baby Buddy؟
Baby Buddy هو تطبيق لتتبع الأطفال يركز على الخصوصية ويساعد الآباء ومقدمي الرعاية على تسجيل الأنشطة اليومية وقياسات النمو والمعلومات الصحية للرضع. يتم تسجيل جداول التغذية وتغييرات الحفاضات وأنماط النوم وقياسات الوزن والطول وسجلات الأدوية كلها من خلال واجهة ويب سهلة الاستخدام مصممة لإدخال البيانات بسرعة خلال لحظات الأبوة والأمومة المزدحمة. تسهل الرسوم البيانية والتقارير المرئية تحديد الأنماط ومشاركة البيانات مع أطباء الأطفال.
استضافة Baby Buddy ذاتيًا تعني أن التفاصيل الحميمة حول نمو طفلك وصحته لا تصل أبدًا إلى خوادم طرف ثالث أو منصات إعلانية. يمكن للعديد من مقدمي الرعاية — الآباء والأجداد وجليسات الأطفال — تسجيل النشاط من أي جهاز، مما يحافظ على تزامن الأسرة دون الاعتماد على تطبيق تجاري قد يوقف الخدمة أو يغير سياسة الخصوصية الخاصة به.
الميزات الأساسية في Baby Buddy
وصول متعدد لمقدمي الرعاية
يمكن للآباء والأجداد ومربيات الأطفال تسجيل النشاط في وقت واحد من أي جهاز، مما يحافظ على توافق الجميع بشأن الروتين الحالي للطفل واحتياجاته.
تتبع الأنشطة الشامل
سجل جلسات الرضاعة، وتغيير الحفاضات، وفترات النوم، ووقت البطن، والحمامات، والمزيد باستخدام مؤقتات مدمجة بحيث يستغرق التسجيل ثوانٍ حتى خلال اللحظات المزدحمة.
سجلات النمو والصحة
تتبع الوزن والطول ومحيط الرأس بمرور الوقت باستخدام رسوم بيانية مرئية يمكنك مشاركتها مباشرة مع مقدمي الرعاية الصحية في مواعيد طب الأطفال.
تقارير الأنماط
تُظهر التقارير المرئية اتجاهات تكرار الرضاعة، وأنماط مدة النوم، وعدد الحفاضات، مما يساعد الآباء على تحديد الروتين واكتشاف الحالات الشاذة مبكرًا.
خصوصية البيانات الكاملة
تبقى جميع السجلات على الخادم الخاص بك — لا مشاركة بيانات مع أطراف ثالثة، لا ملفات تعريف إعلانية، ولا خطر فقدان الوصول إذا توقفت خدمة تجارية عن العمل.
لماذا تشغّل Baby Buddy على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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