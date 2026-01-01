GoCD هو خادم تسليم مستمر تم تطويره بواسطة ThoughtWorks يتجاوز التكامل المستمر (CI) الأساسي لنمذجة مسار تسليم البرامج الكامل. تكمن قوته الأساسية في القدرة على تحديد مسارات معقدة ذات تبعيات fan-in و fan-out، مما يتيح للفرق تمثيل كيفية انتقال الكود بدقة من الالتزام (commit) إلى الإنتاج عبر مراحل وبيئات ومسارات متوازية متعددة.

توفر طريقة عرض خريطة تدفق القيمة (Value Stream Map) للفرق تصورًا في الوقت الفعلي لكل عملية بناء ونشر عبر المسار الكامل، مما يسهل تحديد الاختناقات وفهم حالة أي إصدار. يعمل GoCD من خلال بنية خادم ووكيل خفيفة الوزن، لذا تتوسع سعة البناء ببساطة عن طريق إضافة المزيد من الوكلاء (agents). تضمن الاستضافة الذاتية بقاء تكوينات المسار الخاص بك، والمخرجات (artifacts)، وسجل النشر تحت سيطرتك الكاملة.