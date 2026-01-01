نشر GoCD بنقرة واحدة.
خادم تسليم مستمر مفتوح المصدر مع نمذجة قوية لخطوط الأنابيب، ورسم خرائط تدفق القيمة، وإدارة التبعيات لسير عمل الإصدار المعقدة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام GoCD؟
GoCD هو خادم تسليم مستمر تم تطويره بواسطة ThoughtWorks يتجاوز التكامل المستمر (CI) الأساسي لنمذجة مسار تسليم البرامج الكامل. تكمن قوته الأساسية في القدرة على تحديد مسارات معقدة ذات تبعيات fan-in و fan-out، مما يتيح للفرق تمثيل كيفية انتقال الكود بدقة من الالتزام (commit) إلى الإنتاج عبر مراحل وبيئات ومسارات متوازية متعددة.
توفر طريقة عرض خريطة تدفق القيمة (Value Stream Map) للفرق تصورًا في الوقت الفعلي لكل عملية بناء ونشر عبر المسار الكامل، مما يسهل تحديد الاختناقات وفهم حالة أي إصدار. يعمل GoCD من خلال بنية خادم ووكيل خفيفة الوزن، لذا تتوسع سعة البناء ببساطة عن طريق إضافة المزيد من الوكلاء (agents). تضمن الاستضافة الذاتية بقاء تكوينات المسار الخاص بك، والمخرجات (artifacts)، وسجل النشر تحت سيطرتك الكاملة.
الميزات الأساسية في GoCD
رسم خرائط تدفق القيمة
تصور كل عملية بناء ونشر عبر خط الأنابيب بأكمله في الوقت الفعلي، مما يجعل الاختناقات وحالة الإصدار مرئية على الفور.
نمذجة خطوط الأنابيب
نمذجة التبعيات المعقدة من نوع fan-in و fan-out بين مسارات العمل لتمثيل دقيق لكيفية تدفق الكود من الالتزام إلى الإنتاج.
التنفيذ المتوازي
تشغيل مراحل ومهام متعددة بالتوازي ضمن مسار عمل لتقليل أوقات البناء وزيادة الاستفادة من البنية التحتية.
التحجيم القائم على الوكيل
أضف وكلاء بناء لتوسيع السعة أفقيًا — يتولى كل وكيل مهام من الخادم ويقوم بتشغيلها بشكل مستقل.
Pipeline ككود
قم بتخزين إعدادات خط الأنابيب في مستودع Git الخاص بك، واجعل GoCD يقوم بالمزامنة تلقائيًا وتطبيق التغييرات عند كل عملية دفع.
لماذا تشغّل GoCD على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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