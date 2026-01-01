نشر Castopod بنقرة واحدة.
منصة استضافة بودكاست مفتوحة المصدر مع تحليلات وميزات اجتماعية وأدوات تحقيق الدخل المدمجة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Castopod؟
كاستوبود هي منصة استضافة بودكاست شاملة ومفتوحة المصدر، مصممة للمبدعين الذين يرغبون في إمكانيات نشر احترافية دون الاعتماد على خدمات استضافة خارجية. تتولى إدارة الحلقات، وتوليد خلاصات RSS تلقائيًا للتوزيع على جميع المنصات الرئيسية، وتحليلات مفصلة للمستمعين، وتكامل ActivityPub للشبكات الاجتماعية اللامركزية — كل ذلك في حزمة واحدة مستضافة ذاتيًا.
استضافة البودكاست الخاص بك على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أنك تمتلك بيانات جمهورك، وتتجنب رسوم النطاق الترددي لكل عملية تنزيل، وتحتفظ بالتحكم الكامل في توزيع المحتوى الخاص بك وتحقيق الدخل منه دون قيود المنصة.
الميزات الأساسية في Castopod
توزيع RSS أوتوماتيكي
ينشئ ويحافظ على موجز RSS الخاص بالبودكاست تلقائيًا، مما يحافظ على توفر برنامجك على Spotify وApple Podcasts وكل دليل رئيسي.
تحليلات المستمعين
تمنحك إحصائيات التنزيل التفصيلية والتركيبة السكانية ومقاييس التفاعل رؤى الجمهور اللازمة لتنمية برنامجك بشكل استراتيجي.
تحقيق الدخل المدمج
الاشتراكات المميزة وميزات دعم المستمعين تتيح لك بناء عمل بودكاست مستدام مباشرة على البنية التحتية الخاصة بك.
تكامل ActivityPub
تواصل مع الفيدفيرس حتى يتمكن المستمعون على المنصات الاجتماعية اللامركزية من المتابعة والتعليق والتفاعل دون مغادرة تطبيقهم المفضل.
تعاون متعدد المستخدمين
تتيح الأذونات المستندة إلى الأدوار للفرق إدارة الحلقات والتحليلات والنشر عبر سلاسل بودكاست متعددة من لوحة تحكم واحدة.
لماذا تشغّل Castopod على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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