VERT هي أداة مفتوحة المصدر لتحويل الملفات تقوم بمعالجة كل شيء محليًا في المتصفح باستخدام WebAssembly. لا تغادر الملفات جهاز المستخدم أبدًا — لا توجد معالجة من جانب الخادم، ولا تحميل، ولا احتفاظ بالبيانات. تقوم بتحويل المستندات والصور والصوت والفيديو باستخدام FFmpeg-WASM.

استضافة VERT ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تجعلها متاحة كأداة فريق خاصة يمكن الوصول إليها من أي متصفح دون الاعتماد على خدمات تحويل تابعة لجهات خارجية. التحويل الدفعي بالسحب والإفلات، وعدم وجود قيود على حجم الملفات، وعدم الاعتماد على السحابة يجعلها بديلاً عمليًا لسير العمل الذي يراعي الخصوصية.