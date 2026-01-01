نشر VERT بتثبيت بنقرة واحدة.
محول ملفات مفتوح المصدر يعمل بالكامل في المتصفح باستخدام WebAssembly — لا توجد عمليات تحميل للملفات، خصوصية تامة.
اختر خطة VPS لـ VERT
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام VERT؟
VERT هي أداة مفتوحة المصدر لتحويل الملفات تقوم بمعالجة كل شيء محليًا في المتصفح باستخدام WebAssembly. لا تغادر الملفات جهاز المستخدم أبدًا — لا توجد معالجة من جانب الخادم، ولا تحميل، ولا احتفاظ بالبيانات. تقوم بتحويل المستندات والصور والصوت والفيديو باستخدام FFmpeg-WASM.
استضافة VERT ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تجعلها متاحة كأداة فريق خاصة يمكن الوصول إليها من أي متصفح دون الاعتماد على خدمات تحويل تابعة لجهات خارجية. التحويل الدفعي بالسحب والإفلات، وعدم وجود قيود على حجم الملفات، وعدم الاعتماد على السحابة يجعلها بديلاً عمليًا لسير العمل الذي يراعي الخصوصية.
الميزات الأساسية في VERT
معالجة في المتصفح فقط
تتم جميع التحويلات محليًا باستخدام WebAssembly — لا تغادر الملفات متصفح المستخدم أبدًا، مما يضمن خصوصية البيانات الكاملة.
لا حدود لحجم الملف
على عكس محولات السحابة ذات حدود التحميل، يقوم VERT بمعالجة الملفات بأي حجم مباشرة في المتصفح باستخدام ذاكرة الجهاز المتاحة.
دعم متعدد التنسيقات
حوّل المستندات والصور والصوت والفيديو عبر عشرات التنسيقات باستخدام محرك التحويل FFmpeg-WASM.
تحويل دفعي
سحب وإفلات ملفات متعددة دفعة واحدة وتحويلها كلها في عملية دفعية واحدة دون تكرار الخطوات.
لماذا تشغّل VERT على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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