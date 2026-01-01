Norish هو تطبيق حديث لإدارة الوصفات، يركز على الأسرة أولاً، ومصمم للعائلات وحالات المعيشة المشتركة. يستورد الوصفات مباشرة من عناوين URL، ومقاطع YouTube القصيرة (Shorts)، ومقاطع Instagram (Reels)، ومقاطع فيديو TikTok، ولقطات الشاشة — مما يلغي الحاجة إلى عمل النسخ اليدوي الذي تتطلبه تطبيقات إدارة الوصفات الأخرى. يتم تشغيل التحليل الغذائي والكشف عن الحساسية المدعوم بالذكاء الاصطناعي تلقائيًا على كل وصفة مستوردة، وتتم مزامنة التغييرات في الوقت الفعلي عبر جميع أجهزة الأسرة عبر Redis.

على عكس خدمات الوصفات السحابية التي تحقق الدخل من بياناتك وتحد من التصدير، فإن Norish مستضاف ذاتيًا بالكامل بموجب ترخيص AGPL-3.0، مما يحافظ على كل وصفة وقائمة بقالة وخطة وجبات على البنية التحتية التي تتحكم فيها دون رسوم لكل أسرة أو مستويات اشتراك.