نشر Norish بنقرة واحدة.
مدير وصفات مفتوح المصدر للأسر مع استيراد من وسائل التواصل الاجتماعي، وتحليل التغذية بالذكاء الاصطناعي، ومزامنة في الوقت الفعلي.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Norish؟
Norish هو تطبيق حديث لإدارة الوصفات، يركز على الأسرة أولاً، ومصمم للعائلات وحالات المعيشة المشتركة. يستورد الوصفات مباشرة من عناوين URL، ومقاطع YouTube القصيرة (Shorts)، ومقاطع Instagram (Reels)، ومقاطع فيديو TikTok، ولقطات الشاشة — مما يلغي الحاجة إلى عمل النسخ اليدوي الذي تتطلبه تطبيقات إدارة الوصفات الأخرى. يتم تشغيل التحليل الغذائي والكشف عن الحساسية المدعوم بالذكاء الاصطناعي تلقائيًا على كل وصفة مستوردة، وتتم مزامنة التغييرات في الوقت الفعلي عبر جميع أجهزة الأسرة عبر Redis.
على عكس خدمات الوصفات السحابية التي تحقق الدخل من بياناتك وتحد من التصدير، فإن Norish مستضاف ذاتيًا بالكامل بموجب ترخيص AGPL-3.0، مما يحافظ على كل وصفة وقائمة بقالة وخطة وجبات على البنية التحتية التي تتحكم فيها دون رسوم لكل أسرة أو مستويات اشتراك.
الميزات الأساسية في Norish
استيراد وصفات وسائل التواصل الاجتماعي
استورد الوصفات من أي رابط URL، أو مقاطع YouTube Shorts، أو Instagram Reels، أو فيديوهات TikTok باستخدام متصفح بلا واجهة رسومية — لا حاجة للنسخ اليدوي.
تحليل التغذية بالذكاء الاصطناعي
قم بتوليد معلومات غذائية تلقائيًا واكتشاف مسببات الحساسية في الوصفات المستوردة، لضمان حصول أفراد الأسرة ذوي الاحتياجات الغذائية دائمًا على بيانات دقيقة.
مزامنة الأسرة في الوقت الحقيقي
تنتشر تغييرات الوصفات وتحديثات قائمة البقالة وتعديلات خطة الوجبات فورًا إلى كل جهاز في المنزل دون تحديث يدوي.
قوائم بقالة مشتركة
أنشئ قوائم تسوق منزلية مباشرة من الوصفات وخطط الوجبات المختارة، مع تنظيم العناصر لتسوق فعال.
مخطط وجبات CalDAV
مزامنة تقويم خطة وجباتك مع أي تطبيق متوافق مع CalDAV لتظهر الوجبات المخطط لها جنبًا إلى جنب مع المواعيد والتذكيرات.
لماذا تشغّل Norish على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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