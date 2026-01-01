نشر Maxun بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر بدون تعليمات برمجية لتحويل أي موقع ويب إلى مسارات عمل منظمة ومؤتمتة لاستخراج البيانات.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Maxun؟
Maxun هي منصة بيانات ويب مفتوحة المصدر وبدون تعليمات برمجية تتيح لك استخراج البيانات من الويب، وكشطها، وزحفها، والبحث فيها دون كتابة أي تعليمات برمجية. باستخدام مسجل مرئي، يمكنك ببساطة تصفح موقع ويب، ويقوم Maxun بتحويل إجراءاتك إلى روبوت استخراج قابل لإعادة الاستخدام — لا يتطلب أي معرفة برمجية. يتيح لك الاستخراج المدعوم بالذكاء الاصطناعي وصف البيانات التي تريدها بلغة بسيطة واسترجاعها تلقائيًا.
تمنحك استضافة Maxun ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في بياناتك المستخرجة وجدولتها وعمليات الدمج. تدعم المنصة التصدير إلى Google Sheets و Airtable و webhooks، وتتضمن حزمة تطوير برامج (SDK) وواجهة سطر أوامر (CLI) كاملة للمطورين الذين يرغبون في التعمق أكثر. يتضمن هذا النشر PostgreSQL لاستمرارية البيانات و MinIO لتخزين الملفات، مما يمنحك إعدادًا كاملاً وجاهزًا للإنتاج.
الميزات الأساسية في Maxun
مسجل دون كود
سجل إجراءات التصفح الخاصة بك مرة واحدة ويقوم Maxun بتحويلها إلى روبوت استخراج قابل للتكرار — لا يتطلب أي كود.
استخراج بيانات الذكاء الاصطناعي
صف البيانات التي تريدها باللغة الطبيعية ودع الاستخراج المدعوم بنماذج اللغة الكبيرة (LLM) يحدد موقعها ويهيكلها لك.
زحف الويب
الزحف إلى مواقع الويب بأكملها تلقائيًا، واكتشاف المحتوى واستخراجه من كل صفحة ذات صلة ضمن النطاق المحدد.
تشغيلات مجدولة
اضبط الروبوتات لتعمل وفق جدول زمني وتقدم بيانات منظمة حديثة إلى وجهتك المختارة دون تدخل يدوي.
تكاملات مرنة
تصدير البيانات المستخرجة مباشرة إلى Google Sheets، Airtable، أو أي نقطة نهاية webhook مع دعم التكامل المدمج.
لماذا تشغّل Maxun على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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