Maxun هي منصة بيانات ويب مفتوحة المصدر وبدون تعليمات برمجية تتيح لك استخراج البيانات من الويب، وكشطها، وزحفها، والبحث فيها دون كتابة أي تعليمات برمجية. باستخدام مسجل مرئي، يمكنك ببساطة تصفح موقع ويب، ويقوم Maxun بتحويل إجراءاتك إلى روبوت استخراج قابل لإعادة الاستخدام — لا يتطلب أي معرفة برمجية. يتيح لك الاستخراج المدعوم بالذكاء الاصطناعي وصف البيانات التي تريدها بلغة بسيطة واسترجاعها تلقائيًا.

تمنحك استضافة Maxun ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في بياناتك المستخرجة وجدولتها وعمليات الدمج. تدعم المنصة التصدير إلى Google Sheets و Airtable و webhooks، وتتضمن حزمة تطوير برامج (SDK) وواجهة سطر أوامر (CLI) كاملة للمطورين الذين يرغبون في التعمق أكثر. يتضمن هذا النشر PostgreSQL لاستمرارية البيانات و MinIO لتخزين الملفات، مما يمنحك إعدادًا كاملاً وجاهزًا للإنتاج.