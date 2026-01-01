NetBox هو المنصة الرائدة مفتوحة المصدر لنمذجة وتوثيق البنية التحتية للشبكة. تم تطويره في الأصل بواسطة DigitalOcean، ويوفر مصدرًا شاملاً للمعلومات الموثوقة لإدارة عناوين IP (IPAM)، وإدارة البنية التحتية لمراكز البيانات (DCIM)، والدوائر، والاتصالات، وموارد المحاكاة الافتراضية. يستخدم مهندسو الشبكات NetBox لتتبع كل جهاز وكابل وعنوان IP وشبكة VLAN عبر بنيتهم التحتية بأكملها.

استضافة NetBox ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية جميع وثائق الشبكة وإمكانية وصول فريق العمليات الخاص بك إليها. يتضمن هذا النشر PostgreSQL لتخزين البيانات، وRedis للتخزين المؤقت والمهام الخلفية، وعملية عامل مخصصة لتنفيذ المهام بشكل موثوق. يتم إنشاء حساب مسؤول تلقائيًا عند التشغيل الأول باستخدام بيانات الاعتماد التي تم تكوينها أثناء النشر.