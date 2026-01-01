منصة مفتوحة المصدر لنمذجة وتوثيق البنية التحتية للشبكة لعناوين IP والرفوف والدوائر.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام NetBox؟
NetBox هو المنصة الرائدة مفتوحة المصدر لنمذجة وتوثيق البنية التحتية للشبكة. تم تطويره في الأصل بواسطة DigitalOcean، ويوفر مصدرًا شاملاً للمعلومات الموثوقة لإدارة عناوين IP (IPAM)، وإدارة البنية التحتية لمراكز البيانات (DCIM)، والدوائر، والاتصالات، وموارد المحاكاة الافتراضية. يستخدم مهندسو الشبكات NetBox لتتبع كل جهاز وكابل وعنوان IP وشبكة VLAN عبر بنيتهم التحتية بأكملها.
استضافة NetBox ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية جميع وثائق الشبكة وإمكانية وصول فريق العمليات الخاص بك إليها. يتضمن هذا النشر PostgreSQL لتخزين البيانات، وRedis للتخزين المؤقت والمهام الخلفية، وعملية عامل مخصصة لتنفيذ المهام بشكل موثوق. يتم إنشاء حساب مسؤول تلقائيًا عند التشغيل الأول باستخدام بيانات الاعتماد التي تم تكوينها أثناء النشر.
الميزات الأساسية في NetBox
إدارة عنوان IP
تتبع بادئات IP وعناوينها ونطاقاتها وشبكات VLAN مع تنظيم هرمي وتتبع الاستخدام.
جرد الأجهزة
نمذجة أجهزة الشبكة وأنواع الأجهزة والشركات المصنعة والمنصات مع رسوم بيانية لارتفاع الرفوف وتتبع الكابلات.
تتبع الدائرة
توثيق دوائر شبكة WAN والمزودين والاتصالات مع تحديد نقاط إنهاء A/Z وتفاصيل العقد.
REST و GraphQL APIs
تتيح واجهات برمجة تطبيقات REST وGraphQL الكاملة الأتمتة، والتكامل مع أدوات المراقبة، وإدارة البنية التحتية البرمجية.
الحقول المخصصة
قم بتوسيع أي نوع كائن باستخدام حقول مخصصة وعلامات وقواعد تحقق لتناسب احتياجات التوثيق الخاصة بمؤسستك.
تسجيل التغييرات
سجل تدقيق كامل لكل تغيير يطرأ على سجلات البنية التحتية مع إسناد للمستخدم والطوابع الزمنية.
لماذا تشغّل NetBox على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
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الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.