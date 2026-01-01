نشر ownCloud بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لمزامنة الملفات ومشاركتها، توفر لك سحابة خاصة لمستنداتك وصورك وبياناتك.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ownCloud؟
ownCloud هو نظام أساسي لمزامنة الملفات ومشاركتها مستضاف ذاتيًا يوفر سهولة التخزين السحابي — الوصول من أي مكان، المزامنة عبر الأجهزة، المشاركة مع الزملاء — بالكامل ضمن البنية التحتية الخاصة بك. على عكس Google Drive أو Dropbox، يخزن ownCloud ملفاتك على الخادم الخاص بك، مما يحافظ على المستندات والبيانات الحساسة تحت سيطرتك المباشرة.
يستخدمه الشركات والجامعات والأفراد المهتمون بالخصوصية في جميع أنحاء العالم، يدعم ownCloud إصدار الملفات، وأذونات المشاركة الدقيقة، وعملاء المزامنة لأنظمة Windows و macOS و Linux و iOS و Android. يتضمن هذا النشر MariaDB لتخزين البيانات الموثوق به و Redis للتخزين المؤقت للأداء.
الميزات الأساسية في ownCloud
مزامنة عبر الأجهزة
عملاء سطح المكتب لأنظمة Windows و macOS و Linux بالإضافة إلى تطبيقات iOS و Android تحافظ على مزامنة الملفات عبر جميع أجهزتك تلقائيًا.
مشاركة دقيقة للملفات
شارك الملفات والمجلدات مع المستخدمين الداخليين أو الضيوف الخارجيين، مع التحكم في أذونات العرض والتحرير وإعادة المشاركة، وتواريخ انتهاء صلاحية الرابط.
تحديد إصدارات الملفات
كل تعديل لملف ينشئ إصدارًا جديدًا يمكنك تصفحه واستعادته، مما يحمي من عمليات الكتابة الفوقية العرضية وفقدان البيانات.
الوصول إلى WebDAV
قم بتثبيت ownCloud كمحرك أقراص شبكة على أي نظام تشغيل باستخدام خادم WebDAV المدمج دون تثبيت عميل مزامنة مخصص.
سوق التطبيقات
توسيع الوظائف باستخدام تطبيقات لتحرير مستندات المكتب، وفحص الفيروسات، ومصادقة LDAP، وتسجيل الدخول بخطوتين من سوق ownCloud.
لماذا تشغّل ownCloud على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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