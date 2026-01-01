ownCloud هو نظام أساسي لمزامنة الملفات ومشاركتها مستضاف ذاتيًا يوفر سهولة التخزين السحابي — الوصول من أي مكان، المزامنة عبر الأجهزة، المشاركة مع الزملاء — بالكامل ضمن البنية التحتية الخاصة بك. على عكس Google Drive أو Dropbox، يخزن ownCloud ملفاتك على الخادم الخاص بك، مما يحافظ على المستندات والبيانات الحساسة تحت سيطرتك المباشرة.

يستخدمه الشركات والجامعات والأفراد المهتمون بالخصوصية في جميع أنحاء العالم، يدعم ownCloud إصدار الملفات، وأذونات المشاركة الدقيقة، وعملاء المزامنة لأنظمة Windows و macOS و Linux و iOS و Android. يتضمن هذا النشر MariaDB لتخزين البيانات الموثوق به و Redis للتخزين المؤقت للأداء.