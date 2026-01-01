نشر AnonUpload بنقرة واحدة.
منصة مشاركة ملفات مجهولة الهوية تعطي الأولوية للخصوصية، لا تتطلب قاعدة بيانات، ولا حسابات، ولا تتبعًا.
اختر خطة VPS لـ AnonUpload
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام AnonUpload؟
AnonUpload هو تطبيق خفيف الوزن لمشاركة الملفات مبني بلغة PHP، ويرتكز على مبدأ واحد: مشاركة الملفات دون ترك أي أثر. لا يتطلب قاعدة بيانات، ولا حسابات مستخدمين، ولا يخزن أي بيانات وصفية (metadata) يمكن أن تحدد هوية من قام برفع أو تنزيل ملف. لا يتم عرض أسماء الملفات المباشرة علنًا أبدًا، وتمنع ميزة تأخير التنزيل الاختيارية الاستخلاص الآلي للبيانات قبل أن تصل الملفات إلى مستلميها المقصودين.
استضافة AnonUpload ذاتيًا تعني أن ملفاتك لا تمر أبدًا عبر بنية تحتية تابعة لجهات خارجية تخضع لطلبات المراقبة أو أوامر الاحتفاظ بالبيانات. أنت تتحكم في أنواع الملفات المقبولة، وحجم الملفات التي يمكن رفعها، ومن يمكنه الوصول إلى واجهة المسؤول — دون الاعتماد على أي خدمة تجارية لمشاركة الملفات المجهولة التي قد تسجل النشاط على الرغم من ادعاءات الخصوصية.
الميزات الأساسية في AnonUpload
لا يتطلب قاعدة بيانات
يتم تخزين الملفات مباشرة على نظام الملفات دون الحاجة إلى إعداد قاعدة بيانات أو صيانتها، مما يبسط عملية النشر ويزيل مصدرًا شائعًا لتسرب البيانات.
أسماء الملفات المخفية
أسماء الملفات الأصلية لا يتم الكشف عنها علنًا أبدًا، لذلك لا يمكن للمُنزِّلين استنتاج المحتوى أو المصدر أو هوية المُحمِّل من عنوان URL أو قائمة الدليل.
تأخير وقت التنزيل
قم بتكوين فترة انتظار قبل أن تصبح الملفات قابلة للتنزيل، مما يمنع برامج التجميع الآلية من جمع التحميلات قبل وصولها إلى المستلمين المقصودين.
أنواع الملفات القابلة للتكوين
حدد قائمة بيضاء دقيقة لامتدادات الملفات المقبولة واضبط حدود حجم التحميل الأقصى حتى 10 جيجابايت لتناسب احتياجات المشاركة الخاصة بك.
واجهة المسؤول
إدارة التحميلات، ومراقبة استخدام التخزين، وتعديل إعدادات التطبيق من خلال لوحة تحكم إدارية مدمجة دون الحاجة إلى لمس سطر أوامر الخادم.
لماذا تشغّل AnonUpload على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.