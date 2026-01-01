AList هو برنامج قائمة ملفات مفتوح المصدر يجمع التخزين المحلي ومحركات الأقراص السحابية معًا تحت واجهة ويب واحدة. يدعم أكثر من 30 واجهة تخزين خلفية — بما في ذلك OneDrive و Google Drive و S3 و FTP و SFTP و WebDAV والعديد من المزودين الإقليميين — مما يتيح لك تصفح الملفات ومعاينتها وتنزيلها من جميعها دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات أو تسجيل الدخول بشكل متكرر.

تُبقي استضافة AList ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بيانات اعتماد التخزين وسياسات الوصول تحت سيطرتك، مع عرض ملفاتك من خلال واجهة مستخدم ويب سريعة ونقطة نهاية WebDAV متوافقة تمامًا. إنها طريقة عملية لدمج حسابات السحابة المتفرقة ومحركات الأقراص المشتركة في بوابة خاصة واحدة.