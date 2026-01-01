نشر AList بنقرة واحدة.
قائمة ملفات مستضافة ذاتيًا وخادم WebDAV يوحد العشرات من موفري التخزين السحابي خلف واجهة ويب واحدة.
اختر خطة VPS لـ AList
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام AList؟
AList هو برنامج قائمة ملفات مفتوح المصدر يجمع التخزين المحلي ومحركات الأقراص السحابية معًا تحت واجهة ويب واحدة. يدعم أكثر من 30 واجهة تخزين خلفية — بما في ذلك OneDrive و Google Drive و S3 و FTP و SFTP و WebDAV والعديد من المزودين الإقليميين — مما يتيح لك تصفح الملفات ومعاينتها وتنزيلها من جميعها دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات أو تسجيل الدخول بشكل متكرر.
تُبقي استضافة AList ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بيانات اعتماد التخزين وسياسات الوصول تحت سيطرتك، مع عرض ملفاتك من خلال واجهة مستخدم ويب سريعة ونقطة نهاية WebDAV متوافقة تمامًا. إنها طريقة عملية لدمج حسابات السحابة المتفرقة ومحركات الأقراص المشتركة في بوابة خاصة واحدة.
الميزات الأساسية في AList
واجهات خلفية متعددة التخزين
ثبّت أكثر من 30 مزودًا — مثل القرص المحلي، وOneDrive، وGoogle Drive، وS3، وFTP، وSFTP، وWebDAV، والمزيد — في شجرة ملفات موحدة واحدة.
خادم WebDAV
عرض كل وحدة تخزين متصلة كنقطة نهاية WebDAV واحدة للقراءة/الكتابة يتم تثبيتها بسلاسة في أنظمة macOS و Windows وعملاء الأجهزة المحمولة.
معاينات المتصفح
قم ببث ومعاينة الصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية وملفات PDF ومستندات Office والتعليمات البرمجية دون الحاجة إلى تنزيل الملفات أولاً.
مشاركة دقيقة
أنشئ روابط مشاركة محمية بكلمة مرور مع خيار انتهاء الصلاحية بحيث يرى المستلمون الخارجيون الملفات التي تختارها فقط.
تنزيلات بلا اتصال
التكامل مع aria2 أو qBittorrent لجلب الملفات من عناوين URL والتورنت مباشرة إلى أي واجهة خلفية تخزين مثبتة.
لماذا تشغّل AList على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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