نشر ArchiveBox بنقرة واحدة.
منصة أرشفة إنترنت مستضافة ذاتيًا تحفظ صفحات الويب ومقاطع الفيديو والمستندات بتنسيقات متعددة للوصول الدائم.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ArchiveBox؟
ArchiveBox هو منصة أرشفة الويب الرائدة مفتوحة المصدر ذاتية الاستضافة، التي تلتقط مواقع الويب بتنسيقات HTML و PDF ولقطات الشاشة وملفات WARC والوسائط المستخرجة لضمان بقاء المحتوى متاحًا بعد فترة طويلة من اختفاء المصادر الأصلية. مع أكثر من 18000 نجمة على GitHub وتطوير نشط منذ عام 2017، فإنه يوفر بديلاً موثوقًا للاعتماد على أرشيف الإنترنت للمحتوى الذي يهم عملك.
تمنحك استضافة ArchiveBox ذاتيًا سيادة كاملة على البيانات الخاصة بالمحتوى المؤرشف - وهو أمر بالغ الأهمية لسير عمل القانون والامتثال والصحافة حيث تهم سلسلة الحفظ. يمكنك التحكم في سياسات الاستبقاء واستراتيجيات النسخ الاحتياطي وأذونات الوصول، بينما يجعل محرك البحث المتكامل Sonic بالنص الكامل العثور على المحتوى عبر الأرشيفات الكبيرة سريعًا ودقيقًا.
الميزات الأساسية في ArchiveBox
أرشفة متعددة التنسيقات
التقط كل صفحة في وقت واحد بصيغة HTML و PDF ولقطة شاشة و WARC والوسائط المستخرجة، للحفاظ على المحتوى في تنسيقات مستقلة متعددة حتى لو أصبح أحدها غير قابل للقراءة في المستقبل.
بحث بالنص الكامل
ابحث عن أي كلمة أو عبارة عبر أرشيفك بالكامل على الفور باستخدام محرك بحث Sonic المدمج، دون تصفح المجلدات يدويًا أو الاعتماد على مطابقة أسماء الملفات غير الدقيقة.
الجدولة التلقائية
قم بإعداد أرشفة يومية لخلاصات RSS، وقوائم الإشارات المرجعية، ومجموعات عناوين URL بحيث يتم حفظ المحتوى المهم تلقائيًا دون الحاجة إلى تشغيل يدوي لكل عنصر جديد.
دعم شامل للاستيراد
استورد مباشرة من إشارات المتصفح المرجعية، وPocket، وPinboard، وInstapaper، وخدمات أخرى، مما يسهل ترحيل قائمة قراءة موجودة إلى أرشيفك الدائم.
عرض جافاسكريبت
أرشفة الصفحات المعروضة ديناميكيًا وتطبيقات الصفحة الواحدة باستخدام بيئة متصفح NoVNC المضمنة، لالتقاط المحتوى الذي تفوته أدوات جلب HTML البسيطة تمامًا.
لماذا تشغّل ArchiveBox على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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