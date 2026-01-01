ArchiveBox هو منصة أرشفة الويب الرائدة مفتوحة المصدر ذاتية الاستضافة، التي تلتقط مواقع الويب بتنسيقات HTML و PDF ولقطات الشاشة وملفات WARC والوسائط المستخرجة لضمان بقاء المحتوى متاحًا بعد فترة طويلة من اختفاء المصادر الأصلية. مع أكثر من 18000 نجمة على GitHub وتطوير نشط منذ عام 2017، فإنه يوفر بديلاً موثوقًا للاعتماد على أرشيف الإنترنت للمحتوى الذي يهم عملك.

تمنحك استضافة ArchiveBox ذاتيًا سيادة كاملة على البيانات الخاصة بالمحتوى المؤرشف - وهو أمر بالغ الأهمية لسير عمل القانون والامتثال والصحافة حيث تهم سلسلة الحفظ. يمكنك التحكم في سياسات الاستبقاء واستراتيجيات النسخ الاحتياطي وأذونات الوصول، بينما يجعل محرك البحث المتكامل Sonic بالنص الكامل العثور على المحتوى عبر الأرشيفات الكبيرة سريعًا ودقيقًا.