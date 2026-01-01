نشر Backrest بنقرة واحدة.
واجهة مستخدم قائمة على الويب لـ restic تجعل النسخ الاحتياطية المجدولة والتصفح والاستعادة متاحة من أي متصفح.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Backrest؟
باك ريست هو واجهة ويب مستضافة ذاتيًا لـ restic، برنامج النسخ الاحتياطي السريع والآمن. إنه يجمع بين ميزات إلغاء التكرار والتشفير القوية لـ restic في واجهة مستخدم نظيفة قائمة على المتصفح، مما يتيح لك إنشاء خطط النسخ الاحتياطي، وجدولتها باستخدام cron، واستعادة الملفات الفردية دون الحاجة إلى لمس سطر الأوامر.
نظرًا لأن باك ريست يخزن اللقطات عبر restic، فإن النسخ الاحتياطي يكون مشفرًا في وضع السكون ويدعم العشرات من واجهات التخزين الخلفية — مثل القرص المحلي، وتخزين الكائنات المتوافق مع S3، و Backblaze B2، و Google Cloud Storage، و Azure، و SFTP، والمزيد. تتيح لك استضافة باك ريست ذاتيًا الاحتفاظ بتكوين النسخ الاحتياطي وبيانات الاعتماد الخاصة بك تحت سيطرتك الكاملة، دون أي رسوم اشتراك أو قيود على البائع.
الميزات الأساسية في Backrest
خطط النسخ الاحتياطي المجدولة
حدد جداول زمنية مستندة إلى cron لكل مستودع بحيث يتم تشغيل النسخ الاحتياطية تلقائيًا دون تدخل يدوي.
استعادة عبر المتصفح
تصفح محتويات اللقطة واستعد الملفات أو الدلائل الفردية مباشرة من واجهة المستخدم الويب.
تخزين متعدد الواجهات الخلفية
تخزين النسخ الاحتياطية على القرص المحلي، S3، Backblaze B2، Google Cloud Storage، Azure Blob، SFTP، والمزيد عبر الواجهات الخلفية الأصلية لـ restic.
التشفير الشامل
يتم تشفير جميع اللقطات بواسطة restic قبل مغادرة المضيف، مما يضمن بقاء البيانات خاصة على أي واجهة تخزين خلفية.
إلغاء التكرار والضغط
تجزئة Restic المحددة بالمحتوى تزيل تكرار البيانات عبر اللقطات، مما يقلل بشكل كبير من استخدام التخزين بمرور الوقت.
لماذا تشغّل Backrest على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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