باك ريست هو واجهة ويب مستضافة ذاتيًا لـ restic، برنامج النسخ الاحتياطي السريع والآمن. إنه يجمع بين ميزات إلغاء التكرار والتشفير القوية لـ restic في واجهة مستخدم نظيفة قائمة على المتصفح، مما يتيح لك إنشاء خطط النسخ الاحتياطي، وجدولتها باستخدام cron، واستعادة الملفات الفردية دون الحاجة إلى لمس سطر الأوامر.

نظرًا لأن باك ريست يخزن اللقطات عبر restic، فإن النسخ الاحتياطي يكون مشفرًا في وضع السكون ويدعم العشرات من واجهات التخزين الخلفية — مثل القرص المحلي، وتخزين الكائنات المتوافق مع S3، و Backblaze B2، و Google Cloud Storage، و Azure، و SFTP، والمزيد. تتيح لك استضافة باك ريست ذاتيًا الاحتفاظ بتكوين النسخ الاحتياطي وبيانات الاعتماد الخاصة بك تحت سيطرتك الكاملة، دون أي رسوم اشتراك أو قيود على البائع.