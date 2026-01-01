Focalboard هو نظام أساسي مفتوح المصدر لإدارة المشاريع تم تطويره بواسطة Mattermost كبديل مستضاف ذاتيًا لـ Trello و Notion و Asana. يجمع بين لوحات كانبان البديهية وأنماط عرض متعددة — جدول، ومعرض، وتقويم — حتى تتمكن من تصور نفس بيانات المشروع بأي تنسيق يناسب سير عملك بشكل أفضل. تدعم البطاقات الخصائص المخصصة، والتصنيفات، وتواريخ الاستحقاق، والمرفقات، لتتكيف مع أي نوع مشروع من سباقات تطوير البرمجيات إلى تقاويم المحتوى.

استضافة Focalboard ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني لوحات وبطاقات وأعضاء فريق غير محدودين بتكلفة يمكن التنبؤ بها — لا يوجد تسعير لكل مستخدم، ولا حدود لعدد اللوحات، ولا يوجد خطر من تحقيق الدخل من بيانات مشروعك. لا تتطلب الواجهة الخلفية خفيفة الوزن SQLite قاعدة بيانات خارجية، مما يحافظ على سهولة النشر والصيانة.