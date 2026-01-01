نشر Seerr بنقرة واحدة.
منصة موحدة لطلبات الوسائط لـ Jellyfin و Plex و Emby مع تلبية آلية من خلال Sonarr و Radarr.
اختر خطة VPS لـ Seerr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Seerr؟
Seerr هو نظام أساسي مفتوح المصدر لطلب واكتشاف الوسائط يوحد أفضل ما في Overseerr و Jellyseerr في تطبيق واحد مع دعم أصلي لـ Jellyfin و Plex و Emby. يتصفح المستخدمون الأفلام والبرامج التلفزيونية، ويقدمون الطلبات، ويوافق عليها المسؤولون من خلال لوحة تحكم نظيفة — بينما يتعامل Sonarr و Radarr مع التنزيل الفعلي تلقائيًا.
استضافة Seerr ذاتيًا تحافظ على بيانات اعتماد خادم الوسائط ومفاتيح API ضمن البنية التحتية الخاصة بك مع منح العائلة والأصدقاء طريقة مصقولة لطلب المحتوى دون الوصول المباشر إلى أدوات الأتمتة الخاصة بك. تضمن توفر نشر VPS على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع أن تعمل عمليات إرسال الطلبات والإشعارات بشكل موثوق به بغض النظر عما إذا كانت شبكتك المنزلية متصلة بالإنترنت.
الميزات الأساسية في Seerr
دعم متعدد الخوادم
يعمل مع Jellyfin و Plex و Emby بما في ذلك تسجيل الدخول الموحد، بحيث يقوم المستخدمون بتسجيل الدخول بنفس بيانات الاعتماد التي يستخدمونها لخادم الوسائط الخاص بهم.
تكامل Sonarr و Radarr
يرسل الطلبات الموافق عليها تلقائيًا إلى Sonarr للمسلسلات التلفزيونية و Radarr للأفلام، مكملاً بذلك المسار الكامل من الطلب إلى المكتبة.
منع التكرار
يقوم بمسح مكتبات الوسائط الموجودة قبل قبول الطلبات، مما يمنع هدر التنزيلات للمحتوى المتوفر بالفعل.
أذونات دقيقة
تتيح ضوابط الوصول المستندة إلى الأدوار وحصص الطلبات لكل مستخدم للمسؤولين إدارة ما يمكن للمستخدمين طلبه وعدد مرات تكراره.
إشعارات متعددة القنوات
يرسل تنبيهات الموافقة والتوافر عبر Discord و Telegram و Slack والبريد الإلكتروني و webhooks لإبقاء المستخدمين على اطلاع بطلباتهم.
لماذا تشغّل Seerr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.