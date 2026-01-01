Seerr هو نظام أساسي مفتوح المصدر لطلب واكتشاف الوسائط يوحد أفضل ما في Overseerr و Jellyseerr في تطبيق واحد مع دعم أصلي لـ Jellyfin و Plex و Emby. يتصفح المستخدمون الأفلام والبرامج التلفزيونية، ويقدمون الطلبات، ويوافق عليها المسؤولون من خلال لوحة تحكم نظيفة — بينما يتعامل Sonarr و Radarr مع التنزيل الفعلي تلقائيًا.

استضافة Seerr ذاتيًا تحافظ على بيانات اعتماد خادم الوسائط ومفاتيح API ضمن البنية التحتية الخاصة بك مع منح العائلة والأصدقاء طريقة مصقولة لطلب المحتوى دون الوصول المباشر إلى أدوات الأتمتة الخاصة بك. تضمن توفر نشر VPS على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع أن تعمل عمليات إرسال الطلبات والإشعارات بشكل موثوق به بغض النظر عما إذا كانت شبكتك المنزلية متصلة بالإنترنت.