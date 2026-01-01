نشر Wealthfolio بنقرة واحدة.
متتبع استثمار شخصي مفتوح المصدر للمحافظ الاستثمارية وصافي الثروة وتحليلات الأداء المالي.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Wealthfolio؟
Wealthfolio هو متتبع استثمار مفتوح المصدر يركز على الخصوصية، يجمع المقتنيات من وسطاء وبنوك متعددة في لوحة تحكم واحدة. يتتبع أداء المحفظة، وصافي الثروة، والأرباح الموزعة، والدخل، ويقارن عوائدك بمؤشرات مثل S&P 500 — كل ذلك دون إرسال بياناتك المالية إلى سحابة طرف ثالث.
استضافة Wealthfolio ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في سجلاتك المالية. يخزن التطبيق كل شيء في قاعدة بيانات SQLite محلية، مما يجعل عمليات النسخ الاحتياطي سهلة ويزيل رسوم الاشتراك. مع دعم استيراد ملفات CSV، ومحاكاة مونت كارلو لتخطيط التقاعد، وتوصيات إعادة توازن المحفظة المدمجة، فإنه يغطي النطاق الكامل لإدارة الاستثمار الشخصي.
الميزات الأساسية في Wealthfolio
توحيد الوسطاء المتعددين
تجميع الأصول من وسطاء متعددين وحسابات بنكية في لوحة تحكم موحدة واحدة، مع دعم استيراد ملفات CSV لتسهيل عملية الإعداد.
تحليل أداء المحفظة
قارن أداء الحساب مقابل المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر S&P 500 وتتبع العوائد المرجحة زمنياً عبر سجل استثماراتك بالكامل.
تتبع صافي الثروة
راقب جميع الأصول والالتزامات معًا للحصول على صورة دقيقة ومحدثة لوضعك المالي الإجمالي بمرور الوقت.
مراقبة توزيعات الأرباح والدخل
تتبع تلقائيًا مدفوعات الأرباح ودخل الفوائد عبر جميع الممتلكات، مما يمنحك رؤية واضحة لتدفقات دخلك السلبية.
أدوات تخطيط التقاعد
قم بإجراء محاكاة مونت كارلو وتوقعات FIRE لاختبار مدى قوة استراتيجية الادخار الخاصة بك وتقدير متى يمكنك تحقيق الاستقلال المالي.
إعادة توازن المحفظة
تعيين نسب تخصيص الأصول المستهدفة وتلقي توصيات إعادة التوازن التي تحافظ على توافق محفظتك مع استراتيجيتك الاستثمارية.
لماذا تشغّل Wealthfolio على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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