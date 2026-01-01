نشر Transmute بتثبيت بنقرة واحدة.
محول ملفات يركز على الخصوصية، يقوم بتحويل المستندات والصور والصوت والفيديو دون رفعها إلى خوادم طرف ثالث.
اختر خطة VPS لـ Transmute
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Transmute؟
Transmute هو محول ملفات يعطي الأولوية للخصوصية، يقوم بتحويل المستندات والصور والصوت والفيديو بين التنسيقات من خلال واجهة ويب نظيفة. تتم معالجة الملفات بواسطة نسختك المستضافة ذاتيًا بدلاً من خدمة سحابية مجهولة، لذلك لا تغادر المواد الحساسة البنية التحتية التي تتحكم فيها أبدًا ولا توجد حدود للتحميل أو علامات مائية أو رسوم لكل تحويل.
استضافة Transmute ذاتيًا على VPS يمنح الفرق أداة تحويل خاصة ومتاحة دائمًا يمكن الوصول إليها من أي متصفح. إنه بديل عملي لمُحولات الإنترنت المدعومة بالإعلانات التي تجمع البيانات، مما يجعله مناسبًا تمامًا للمؤسسات ذات متطلبات التعامل الصارمة مع البيانات أو لأي شخص يريد ببساطة تحويل التنسيقات دون تسليم الملفات إلى طرف ثالث.
الميزات الأساسية في Transmute
تحويل يضع الخصوصية في المقام الأول
تتم معالجة الملفات بالكامل على مثيلك المستضاف ذاتيًا، لذلك لا تصل المستندات والوسائط الحساسة أبدًا إلى خادم تابع لجهة خارجية.
دعم متعدد التنسيقات
حوّل بين تنسيقات المستندات والصور والصوت والفيديو من واجهة واحدة دون الحاجة لتثبيت برامج سطح المكتب.
لا حدود للرفع
تزيل الاستضافة الذاتية قيود حجم الملفات والعلامات المائية التي تفرضها خدمات التحويل المجانية عبر الإنترنت.
واجهة قائمة على المتصفح
اسحب، أسقط، وحوّل من أي متصفح بواجهة مباشرة لا تتطلب حسابًا للبدء.
ملكية كاملة للبيانات
قم بتشغيل الخدمة على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) للاحتفاظ بالتحكم الكامل في مكان تخزين الملفات ومدة الاحتفاظ بها.
لماذا تشغّل Transmute على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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