Transmute هو محول ملفات يعطي الأولوية للخصوصية، يقوم بتحويل المستندات والصور والصوت والفيديو بين التنسيقات من خلال واجهة ويب نظيفة. تتم معالجة الملفات بواسطة نسختك المستضافة ذاتيًا بدلاً من خدمة سحابية مجهولة، لذلك لا تغادر المواد الحساسة البنية التحتية التي تتحكم فيها أبدًا ولا توجد حدود للتحميل أو علامات مائية أو رسوم لكل تحويل.

استضافة Transmute ذاتيًا على VPS يمنح الفرق أداة تحويل خاصة ومتاحة دائمًا يمكن الوصول إليها من أي متصفح. إنه بديل عملي لمُحولات الإنترنت المدعومة بالإعلانات التي تجمع البيانات، مما يجعله مناسبًا تمامًا للمؤسسات ذات متطلبات التعامل الصارمة مع البيانات أو لأي شخص يريد ببساطة تحويل التنسيقات دون تسليم الملفات إلى طرف ثالث.