نشر FMD بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم "العثور على جهازي" مستضاف ذاتيًا وصديق للخصوصية لتحديد موقع هواتف Android والأجهزة اللوحية الخاصة بك، وإصدار رنين لها، ومسحها عن بعد.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام FMD (Find My Device)؟
FMD (ابحث عن جهازي) هو بديل مفتوح المصدر ومُستضاف ذاتيًا لخدمة ابحث عن جهازي من جوجل. يعمل مع تطبيق FMD على أندرويد: حيث تقوم هواتفك بالإبلاغ عن موقعها المشفر إلى خادمك الخاص، الذي يمكنك الوصول إليه من خلال واجهة ويب نظيفة لتحديد موقع جهاز مفقود أو مسروق، وجعله يرن، والتقاط صورة، وقفل الشاشة، أو تفعيل مسح عن بُعد. يتم توجيه كل أمر عبر خادمك الخاص، لذا لا يرى أي طرف ثالث أبداً مكان أجهزتك.
لأنك تستضيفه بنفسك على خادم VPS الخاص بك، فإن تاريخ موقعك وبيانات الجهاز لا تغادر أبداً البنية التحتية التي تتحكم بها — لا يوجد متطلبات لحساب جوجل ولا قفل من البائع. التشفير من النهاية إلى النهاية يحافظ على البيانات غير قابلة للقراءة حتى بالنسبة للخادم، مما يمنحك الاطمئنان لخدمة تتبع الأجهزة التجارية دون التضحية بالخصوصية.
الميزات الأساسية في FMD (Find My Device)
تحديد موقع الأجهزة المفقودة
حدد آخر موقع GPS تم الإبلاغ عنه لأي هاتف أو جهاز لوحي مسجل مباشرة من واجهة الويب، حتى عندما يكون الجهاز خارج نطاق الوصول.
أوامر عن بعد
تشغيل رنين عالٍ، أو التقاط صورة، أو قفل الشاشة، أو مسح البيانات عن بُعد لحماية جهاز مفقود أو مسروق.
التشفير الشامل
يتم تشفير بيانات الموقع على الجهاز قبل أن تصل إلى الخادم، لذلك لا يمكن لأحد — ولا حتى المضيف — قراءة مكان وجودك.
تطبيق أندرويد المصاحب
يقترن بتطبيق FMD Android مفتوح المصدر للإبلاغ عن الموقع وتلقي الأوامر دون الاعتماد على خدمات Google Play.
لا يوجد حساب جوجل
استبدل Google Find My Device بخدمة تتحكم بها بالكامل، دون الحاجة إلى حساب سحابي أو تقييد من البائع.
لماذا تشغّل FMD (Find My Device) على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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