FMD (ابحث عن جهازي) هو بديل مفتوح المصدر ومُستضاف ذاتيًا لخدمة ابحث عن جهازي من جوجل. يعمل مع تطبيق FMD على أندرويد: حيث تقوم هواتفك بالإبلاغ عن موقعها المشفر إلى خادمك الخاص، الذي يمكنك الوصول إليه من خلال واجهة ويب نظيفة لتحديد موقع جهاز مفقود أو مسروق، وجعله يرن، والتقاط صورة، وقفل الشاشة، أو تفعيل مسح عن بُعد. يتم توجيه كل أمر عبر خادمك الخاص، لذا لا يرى أي طرف ثالث أبداً مكان أجهزتك.

لأنك تستضيفه بنفسك على خادم VPS الخاص بك، فإن تاريخ موقعك وبيانات الجهاز لا تغادر أبداً البنية التحتية التي تتحكم بها — لا يوجد متطلبات لحساب جوجل ولا قفل من البائع. التشفير من النهاية إلى النهاية يحافظ على البيانات غير قابلة للقراءة حتى بالنسبة للخادم، مما يمنحك الاطمئنان لخدمة تتبع الأجهزة التجارية دون التضحية بالخصوصية.