Cockpit هو نظام حديث لإدارة المحتوى بدون واجهة أمامية مصمم لسير عمل المطورين. يوفر واجهة نظيفة وبديهية لتحديد أنواع المحتوى والمجموعات والعناصر الفردية، ثم يقوم تلقائيًا بإنشاء واجهات برمجة تطبيقات RESTful وGraphQL لكل نموذج محتوى — دون الحاجة إلى كود API مخصص. يعني حجمه الخفيف عمليات نشر أسرع واستهلاكًا أقل للموارد مقارنة بمنصات إدارة المحتوى (CMS) التقليدية.

استضافة Cockpit ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على المحتوى التحريري وبيانات المستخدم ورموز API داخل البنية التحتية الخاصة بك. تحتفظ بالتحكم الكامل في حدود معدل API والمصادقة والتخزين أثناء تقديم المحتوى لأي إطار عمل أمامي — React، Vue، Angular، تطبيقات الهاتف المحمول، أو مولدات المواقع الثابتة مثل Next.js وGatsby.