خصم يصل إلى 68% على Cockpit CMS

نشر Cockpit CMS بتثبيت بنقرة واحدة.

نظام إدارة محتوى بلا واجهة أمامية (headless CMS) خفيف الوزن ومبني على مبدأ API-first، للمطورين الذين يحتاجون إلى نمذجة محتوى مرنة دون الأعباء الإضافية لأنظمة إدارة المحتوى المتكاملة.

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خادم VPS مُدار بالـ AI
319 /الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Cockpit CMS بتثبيت بنقرة واحدة.

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خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Cockpit CMS؟

Cockpit هو نظام حديث لإدارة المحتوى بدون واجهة أمامية مصمم لسير عمل المطورين. يوفر واجهة نظيفة وبديهية لتحديد أنواع المحتوى والمجموعات والعناصر الفردية، ثم يقوم تلقائيًا بإنشاء واجهات برمجة تطبيقات RESTful وGraphQL لكل نموذج محتوى — دون الحاجة إلى كود API مخصص. يعني حجمه الخفيف عمليات نشر أسرع واستهلاكًا أقل للموارد مقارنة بمنصات إدارة المحتوى (CMS) التقليدية.

استضافة Cockpit ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على المحتوى التحريري وبيانات المستخدم ورموز API داخل البنية التحتية الخاصة بك. تحتفظ بالتحكم الكامل في حدود معدل API والمصادقة والتخزين أثناء تقديم المحتوى لأي إطار عمل أمامي — React، Vue، Angular، تطبيقات الهاتف المحمول، أو مولدات المواقع الثابتة مثل Next.js وGatsby.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Cockpit CMS

توصيل المحتوى API أولاً

تحصل كل مجموعة محتوى تلقائيًا على نقاط نهاية REST و GraphQL، لتكون جاهزة لتغذية أي تطبيق واجهة أمامية أو جوال.

نمذجة محتوى مرنة

حدد أنواع الحقول المخصصة، والهياكل المتداخلة، وعلاقات المحتوى دون الحاجة لكتابة ترحيلات المخطط.

دعم متعدد اللغات

إدارة المحتوى المترجم محليًا للمواقع الدولية بدون إضافات إضافية أو خدمات ترجمة خارجية.

صلاحيات قائمة على الأدوار

قم بتعيين مستويات وصول دقيقة للمحررين والمساهمين وعملاء API بحيث يتعامل كل دور مع ما يجب عليه فقط.

تكامل Webhook

تشغيل سير العمل التلقائي وإلغاء صلاحية ذاكرة التخزين المؤقت عند تغيير المحتوى باستخدام نقاط نهاية الويب هوك القابلة للتكوين.

لماذا تشغّل Cockpit CMS على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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