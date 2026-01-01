نشر Cockpit CMS بتثبيت بنقرة واحدة.
نظام إدارة محتوى بلا واجهة أمامية (headless CMS) خفيف الوزن ومبني على مبدأ API-first، للمطورين الذين يحتاجون إلى نمذجة محتوى مرنة دون الأعباء الإضافية لأنظمة إدارة المحتوى المتكاملة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Cockpit CMS؟
Cockpit هو نظام حديث لإدارة المحتوى بدون واجهة أمامية مصمم لسير عمل المطورين. يوفر واجهة نظيفة وبديهية لتحديد أنواع المحتوى والمجموعات والعناصر الفردية، ثم يقوم تلقائيًا بإنشاء واجهات برمجة تطبيقات RESTful وGraphQL لكل نموذج محتوى — دون الحاجة إلى كود API مخصص. يعني حجمه الخفيف عمليات نشر أسرع واستهلاكًا أقل للموارد مقارنة بمنصات إدارة المحتوى (CMS) التقليدية.
استضافة Cockpit ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على المحتوى التحريري وبيانات المستخدم ورموز API داخل البنية التحتية الخاصة بك. تحتفظ بالتحكم الكامل في حدود معدل API والمصادقة والتخزين أثناء تقديم المحتوى لأي إطار عمل أمامي — React، Vue، Angular، تطبيقات الهاتف المحمول، أو مولدات المواقع الثابتة مثل Next.js وGatsby.
الميزات الأساسية في Cockpit CMS
توصيل المحتوى API أولاً
تحصل كل مجموعة محتوى تلقائيًا على نقاط نهاية REST و GraphQL، لتكون جاهزة لتغذية أي تطبيق واجهة أمامية أو جوال.
نمذجة محتوى مرنة
حدد أنواع الحقول المخصصة، والهياكل المتداخلة، وعلاقات المحتوى دون الحاجة لكتابة ترحيلات المخطط.
دعم متعدد اللغات
إدارة المحتوى المترجم محليًا للمواقع الدولية بدون إضافات إضافية أو خدمات ترجمة خارجية.
صلاحيات قائمة على الأدوار
قم بتعيين مستويات وصول دقيقة للمحررين والمساهمين وعملاء API بحيث يتعامل كل دور مع ما يجب عليه فقط.
تكامل Webhook
تشغيل سير العمل التلقائي وإلغاء صلاحية ذاكرة التخزين المؤقت عند تغيير المحتوى باستخدام نقاط نهاية الويب هوك القابلة للتكوين.
لماذا تشغّل Cockpit CMS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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