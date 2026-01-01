FossFLOW هو تطبيق ويب تقدمي مفتوح المصدر لإنشاء رسوم بيانية احترافية للبنية التحتية متساوية القياس مباشرة في متصفحك. على عكس أدوات الرسم التخطيطي السحابية التي تخزن وثائق البنية الخاصة بك على خوادم طرف ثالث، يعمل FossFLOW بالكامل من جانب العميل. مع الحفظ التلقائي كل 5 ثوانٍ، وتصدير JSON، ودعم عدم الاتصال بالإنترنت، فإنه يحافظ على مخططات الشبكة الحساسة وتصاميم الأنظمة تحت سيطرتك في جميع الأوقات.

يضيف نشر FossFLOW على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) استمرارية للرسوم البيانية من جانب الخادم بحيث تبقى الرسوم البيانية بعد انتهاء جلسات المتصفح وتكون متاحة لفريقك بأكمله من أي جهاز — دون الحاجة إلى إرسال الملفات عبر البريد الإلكتروني أو الاعتماد على منصات تجارية تخضع لسياسات الاحتفاظ بالبيانات والاختراقات الأمنية.