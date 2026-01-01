نشر FossFLOW بتثبيت بنقرة واحدة.
أداة رسم تخطيطي متساوي القياس قائمة على المتصفح، تعطي الأولوية للخصوصية، لتصور البنية التحتية وهندسة الأنظمة.
اختر خطة VPS لـ FossFLOW
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام FossFLOW؟
FossFLOW هو تطبيق ويب تقدمي مفتوح المصدر لإنشاء رسوم بيانية احترافية للبنية التحتية متساوية القياس مباشرة في متصفحك. على عكس أدوات الرسم التخطيطي السحابية التي تخزن وثائق البنية الخاصة بك على خوادم طرف ثالث، يعمل FossFLOW بالكامل من جانب العميل. مع الحفظ التلقائي كل 5 ثوانٍ، وتصدير JSON، ودعم عدم الاتصال بالإنترنت، فإنه يحافظ على مخططات الشبكة الحساسة وتصاميم الأنظمة تحت سيطرتك في جميع الأوقات.
يضيف نشر FossFLOW على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) استمرارية للرسوم البيانية من جانب الخادم بحيث تبقى الرسوم البيانية بعد انتهاء جلسات المتصفح وتكون متاحة لفريقك بأكمله من أي جهاز — دون الحاجة إلى إرسال الملفات عبر البريد الإلكتروني أو الاعتماد على منصات تجارية تخضع لسياسات الاحتفاظ بالبيانات والاختراقات الأمنية.
الميزات الأساسية في FossFLOW
الرسم التخطيطي الإيزوميتري
أنشئ مخططات متساوية القياس ثلاثية الأبعاد توضح تخطيطات البنية التحتية، وتكوينات الرفوف، وطبقات النظام بشكل أوضح من المخططات ثنائية الأبعاد المسطحة.
حفظ تلقائي كل 5 ثوانٍ
يتم حفظ العمل تلقائيًا كل 5 ثوانٍ، مما يزيل خطر فقدان التقدم أثناء جلسات الرسم البياني الطويلة.
الدعم بلا اتصال
أنشئ الرسوم البيانية وحررها دون اتصال بالإنترنت — تتم جميع عمليات المعالجة في متصفحك دون الحاجة إلى رحلات ذهاب وعودة إلى الخادم.
JSON استيراد & تصدير
شارك الرسوم البيانية كملفات JSON محمولة أو استورد الرسوم البيانية الموجودة للتعديل دون التقيد بأي تنسيق احتكاري.
لا يلزم وجود حسابات
لا يتطلب التطبيق تسجيل مستخدم أو مصادقة، مما يجعله متاحًا فورًا لأي شخص في فريقك.
لماذا تشغّل FossFLOW على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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