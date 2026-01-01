نشر Jelly-Clipper بنقرة واحدة.
تطبيق مصاحب مستضاف ذاتيًا لـ Jellyfin يقوم بإنشاء ومشاركة وإدارة مقاطع الفيديو من مكتبة الوسائط الخاصة بك.
اختر خطة VPS لـ Jelly-Clipper
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Jelly-Clipper؟
Jelly-Clipper هو رفيق ويب مفتوح المصدر لـ Jellyfin يحوّل أي لحظة في مكتبة الوسائط الخاصة بك إلى مقطع قابل للمشاركة. الصق رابط فيديو Jellyfin، وحدد نقطة بداية ونهاية، وينتج Jelly-Clipper مقطعًا دائمًا مخزنًا بجانب مكتبتك ويمكن الوصول إليه لكل مستخدم Jellyfin موثوق به على مثيلك.
تضمن استضافة Jelly-Clipper ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) الاحتفاظ بالمقاطع وملفات المصدر التي تم تنزيلها وقاعدة بيانات SQLite على بنية تحتية تتحكم فيها، بدون تحميلات من طرف ثالث، ولا خدمات مشاركة عامة، ووظيفة cron مجدولة تستعيد مساحة التخزين تلقائيًا عن طريق مسح النسخ الأصلية المخزنة مؤقتًا الأقدم من نافذة الاحتفاظ الخاصة بك.
الميزات الأساسية في Jelly-Clipper
القص المستند إلى الرابط
الصق رابط فيديو Jellyfin وحدد طوابع زمنية للبدء والانتهاء لإنشاء مقطع دون مغادرة المتصفح.
مصادقة Jellyfin
يعيد استخدام حسابات مستخدمي Jellyfin بحيث يمكن فقط لأعضاء نسخة Jellyfin الخاصة بك عرض المقاطع أو إنشائها أو إدارتها.
مكتبة مقاطع دائمة
تبقى المقاطع المحفوظة إلى أجل غير مسمى في ملف تعريف كل مستخدم، مع روابط قابلة للمشاركة يمكن الوصول إليها لبقية المثيل.
تشغيل محلي ذكي
يكتشف متى يكون ملف الوسائط الأصلي مثبتًا محليًا ويقوم بتشغيله مباشرة لتجنب التنزيلات أو التحويلات غير الضرورية.
تنظيف تلقائي
تقوم وظيفة cron قابلة للتكوين بإزالة ملفات المصدر التي تم تنزيلها بعد فترة استبقاء بحيث يظل حجم مقاطع الفيديو تحت السيطرة.
لماذا تشغّل Jelly-Clipper على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.