نشر Headscale بنقرة واحدة.
تطبيق مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا لخادم التحكم في Tailscale لشبكات WireGuard المتداخلة الخاصة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Headscale؟
Headscale هو بديل مستضاف ذاتيًا لخادم التحكم الخاص بـ Tailscale، مما يمنحك ملكية كاملة لشبكة WireGuard المتداخلة الخاصة بك. بينما تدير خدمة Tailscale المستضافة تبادل المفاتيح، وتعيين عناوين IP، وقرارات التوجيه، يقوم Headscale بنفس الشيء على بنية تحتية تتحكم فيها — بدون رسوم شهرية، وبدون قيود على الأجهزة مرتبطة باشتراك، وبدون الاعتماد على خدمة سحابية تابعة لجهة خارجية.
يجمع هذا القالب Headscale مع Headscale UI، وهي لوحة تحكم قائمة على المتصفح لإدارة المستخدمين والعقد ومفاتيح المصادقة المسبقة. يتم تقديم كلاهما تحت نفس نطاق HTTPS، مع توفر واجهة الويب في المسار
/web. يمكن لأي عميل متوافق مع Tailscale الانضمام إلى شبكتك المتداخلة فور توجيه خادم تسجيل الدخول الخاص به إلى عنوان URL الخاص بالنشر.
الميزات الأساسية في Headscale
عملاء متوافقون مع Tailscale
أي جهاز يعمل ببرنامج Tailscale العميل الرسمي يمكنه الاتصال بخادم Headscale الخاص بك دون الحاجة إلى تعديلات من جانب العميل.
واجهة مستخدم إدارة الويب
يوفر Headscale UI لوحة تحكم عبر المتصفح لإدارة المستخدمين والعقد ومفاتيح المصادقة المسبقة دون استخدام سطر الأوامر.
الشبكة المتداخلة الكاملة
تتواصل العقد المتصلة مباشرةً مع بعضها البعض عبر حدود NAT باستخدام تشفير WireGuard.
دعم MagicDNS
يقوم Headscale بتعيين أسماء مضيفين لجميع العقد المسجلة، مما يتيح الوصول المستند إلى DNS دون الحاجة إلى تكوين IP ثابت.
تخزين مدعوم بـ SQLite
يتم تخزين جميع حالات الشبكة في قاعدة بيانات SQLite خفيفة الوزن دون الحاجة إلى خدمة قاعدة بيانات خارجية.
إدارة API و CLI
إدارة المستخدمين والعقد والمسارات عبر واجهة سطر الأوامر (CLI) لـ Headscale أو واجهة برمجة تطبيقات HTTP لأغراض البرمجة النصية والأتمتة.
لماذا تشغّل Headscale على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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