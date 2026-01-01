Headscale هو بديل مستضاف ذاتيًا لخادم التحكم الخاص بـ Tailscale، مما يمنحك ملكية كاملة لشبكة WireGuard المتداخلة الخاصة بك. بينما تدير خدمة Tailscale المستضافة تبادل المفاتيح، وتعيين عناوين IP، وقرارات التوجيه، يقوم Headscale بنفس الشيء على بنية تحتية تتحكم فيها — بدون رسوم شهرية، وبدون قيود على الأجهزة مرتبطة باشتراك، وبدون الاعتماد على خدمة سحابية تابعة لجهة خارجية.

يجمع هذا القالب Headscale مع Headscale UI، وهي لوحة تحكم قائمة على المتصفح لإدارة المستخدمين والعقد ومفاتيح المصادقة المسبقة. يتم تقديم كلاهما تحت نفس نطاق HTTPS، مع توفر واجهة الويب في المسار /web . يمكن لأي عميل متوافق مع Tailscale الانضمام إلى شبكتك المتداخلة فور توجيه خادم تسجيل الدخول الخاص به إلى عنوان URL الخاص بالنشر.