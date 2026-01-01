نشر Vaultwarden بنقرة واحدة.
مدير كلمات مرور خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا ومتوافق مع Bitwarden، مكتوب بلغة Rust مع HTTPS تلقائي عبر Traefik.
اختر خطة VPS لـ Vaultwarden
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Vaultwarden؟
Vaultwarden هو تطبيق غير رسمي وخفيف الوزن لواجهة برمجة تطبيقات خادم Bitwarden مكتوب بلغة Rust. يستخدم جزءًا صغيرًا من الذاكرة التي يتطلبها خادم Bitwarden الرسمي، مع بقائه متوافقًا تمامًا مع جميع عملاء Bitwarden الرسميين — ملحقات المتصفح وتطبيقات سطح المكتب وتطبيقات الهاتف المحمول تعمل جميعها دون تعديل.
تتيح لك استضافة خزنة كلمات المرور الخاصة بك ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) الاحتفاظ بكل كلمة مرور وملاحظة آمنة وبيانات اعتماد بالكامل ضمن بنيتك التحتية الخاصة. يقوم هذا القالب تلقائيًا بتوجيه HTTPS عبر وكيل Traefik العكسي المثبت مسبقًا مع شهادات Let's Encrypt، مما يلبي متطلبات HTTPS لعملاء Bitwarden من أول عملية نشر.
الميزات الأساسية في Vaultwarden
متوافق مع Bitwarden
تتصل جميع ملحقات متصفح Bitwarden الرسمية، وعملاء سطح المكتب، والجوال بـ Vaultwarden دون أي تعديل.
كفاءة Rust
مكتوب بلغة Rust، يستخدم Vaultwarden جزءًا صغيرًا من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ووحدة المعالجة المركزية (CPU) اللازمة لخادم Bitwarden الرسمي المعتمد على Java.
HTTPS أوتوماتيكي
يتم توجيه حركة المرور عبر وكيل Traefik المثبت مسبقًا مع شهادات Let's Encrypt، مما يلبي متطلبات HTTPS الخاصة بـ Bitwarden على الفور.
دعم الشركة
مشاركة عناصر المخزن مع أفراد العائلة أو أعضاء الفريق باستخدام ميزات التنظيم والمجموعات في Vaultwarden.
الوصول الطارئ
منح جهات الاتصال الموثوقة إمكانية الوصول الطارئ إلى خزنتك مع فترات انتظار قابلة للتكوين لسيناريوهات استعادة الحساب.
لماذا تشغّل Vaultwarden على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.