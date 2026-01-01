نشر Authorizer بنقرة واحدة.
خادم مصادقة مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا يمنح تطبيقاتك طبقة هوية كاملة دون الحاجة إلى SaaS من طرف ثالث.
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تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Authorizer؟
Authorizer هو خادم مصادقة وتفويض مستضاف ذاتيًا يحل محل الخدمات السحابية مثل Auth0 أو Firebase Auth أو Clerk. يوفر تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني/كلمة المرور، وOAuth الاجتماعي مع أكثر من 10 مزودين، وروابط سحرية، ومصادقة متعددة العوامل، والتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار جاهزًا للاستخدام — كل ذلك يعمل ضمن البنية التحتية الخاصة بك، مع تخزين بيانات المستخدم في قاعدة البيانات الخاصة بك.
بدلاً من دفع رسوم لكل مستخدم أو الوثوق بطرف ثالث ببيانات اعتماد المستخدمين لديك، يحتفظ استضافة Authorizer ذاتيًا بالملكية الكاملة لطبقة الهوية الخاصة بك. إنه يكشف عن واجهة برمجة تطبيقات GraphQL وصفحة تسجيل دخول مدمجة يمكن لتطبيقاتك إعادة التوجيه إليها، مدعومًا بـ SQLite أو PostgreSQL أو MySQL أو أحد أكثر من 13 واجهة خلفية لقواعد البيانات المدعومة.
الميزات الأساسية في Authorizer
تسجيل دخول اجتماعي وبلا كلمة مرور
دعم لـ Google و GitHub وأكثر من 10 مزودي OAuth بالإضافة إلى رابط سحري ومصادقة متعددة العوامل (MFA) قائمة على TOTP، حتى يتمكن المستخدمون من تسجيل الدخول بأي طريقة يفضلونها.
التحكم في الوصول المستند إلى الدور
حدد الأدوار المخصصة والأدوار المحمية لتقييد ما يمكن للمستخدمين المصادق عليهم فعله داخل تطبيقك.
GraphQL API
واجهة GraphQL كاملة لإدارة المستخدمين، وإصدار الرموز، والتكوين تجعل التكامل مباشرًا في أي حزمة تقنية.
واجهة تسجيل الدخول المدمجة
يأتي مع صفحة تسجيل دخول جاهزة للاستخدام على /app ولوحة تحكم إدارية على /dashboard — لا يتطلب واجهة مستخدم مصادقة مخصصة للبدء.
13+ أنظمة خلفية لقواعد البيانات
شغّل مقابل SQLite للبساطة أو اتصل بـ PostgreSQL، MySQL، MongoDB، أو إحدى قواعد البيانات المدعومة الأخرى التي يزيد عددها عن 10 مع نمو احتياجاتك.
لماذا تشغّل Authorizer على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
موقع الخادم الموصى به:
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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.
ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا
جرّبه دون مخاطرة مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا. اطّلع على سياسة الاسترداد لمزيد من التفاصيل.
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