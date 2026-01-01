Authorizer هو خادم مصادقة وتفويض مستضاف ذاتيًا يحل محل الخدمات السحابية مثل Auth0 أو Firebase Auth أو Clerk. يوفر تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني/كلمة المرور، وOAuth الاجتماعي مع أكثر من 10 مزودين، وروابط سحرية، ومصادقة متعددة العوامل، والتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار جاهزًا للاستخدام — كل ذلك يعمل ضمن البنية التحتية الخاصة بك، مع تخزين بيانات المستخدم في قاعدة البيانات الخاصة بك.

بدلاً من دفع رسوم لكل مستخدم أو الوثوق بطرف ثالث ببيانات اعتماد المستخدمين لديك، يحتفظ استضافة Authorizer ذاتيًا بالملكية الكاملة لطبقة الهوية الخاصة بك. إنه يكشف عن واجهة برمجة تطبيقات GraphQL وصفحة تسجيل دخول مدمجة يمكن لتطبيقاتك إعادة التوجيه إليها، مدعومًا بـ SQLite أو PostgreSQL أو MySQL أو أحد أكثر من 13 واجهة خلفية لقواعد البيانات المدعومة.