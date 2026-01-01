نشر 2FAuth بنقرة واحدة.
مدير مصادقة ثنائية قائم على الويب ومستضاف ذاتيًا، يمكن الوصول إليه من أي جهاز، ويحافظ على رموزك تحت سيطرتك.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام 2FAuth؟
2FAuth هو بديل مفتوح المصدر وقائم على الويب لتطبيقات المصادقة المحمولة مثل Google Authenticator و Authy. يقوم بإنشاء كلمات مرور تستخدم لمرة واحدة تعتمد على الوقت (TOTP) ورموز HOTP من خلال واجهة متصفح نظيفة، وبذلك تكون رموز المصادقة الخاصة بك قابلة للوصول من أي جهاز — وليست محصورة بهاتف واحد.
على عكس تطبيقات المصادقة المخصصة للهواتف المحمولة فقط، يخزن 2FAuth أسرارك على بنية تحتية تتحكم فيها مع تخزين مشفر وحماية اختيارية للحساب. هذا يعني عدم الارتباط بمورد معين، وعدم مشاركة البيانات مع الخدمات التجارية، وعدم الاعتماد على هاتف قد يُفقد أو يتلف عندما تكون في أمس الحاجة لتسجيل الدخول.
الميزات الأساسية في 2FAuth
الوصول عبر الويب
الوصول إلى جميع رموز المصادقة الثنائية (2FA) الخاصة بك من أي متصفح على أي جهاز، مما يلغي الاعتماد على هاتف واحد خلال لحظات تسجيل الدخول الحرجة.
دعم TOTP و HOTP
ينشئ كلمات مرور لمرة واحدة تعتمد على الوقت وعلى العداد، تغطي معايير المصادقة التي تستخدمها كل خدمة تقريبًا تقدم المصادقة الثنائية (2FA).
سهولة إعداد الحساب
أضف الحسابات عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) أو الإدخال اليدوي، ونظمها في مجموعات باستخدام أيقونات لتحديد بصري سريع.
استيراد وتصدير
انتقل من Google Authenticator و Aegis و 2FAS باستخدام أدوات الاستيراد المضمنة، وقم بتصدير بياناتك في أي وقت لمنع الارتباط.
تسجيل الدخول بدون كلمة مرور
يتيح لك دعم WebAuthn المصادقة على 2FAuth نفسه بدون كلمة مرور، مما يضيف طبقة أمان حديثة إلى المدير الذي يحمي حساباتك الأخرى.
لماذا تشغّل 2FAuth على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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