خصم يصل إلى 68% على 2FAuth

نشر 2FAuth بنقرة واحدة.

مدير مصادقة ثنائية قائم على الويب ومستضاف ذاتيًا، يمكن الوصول إليه من أي جهاز، ويحافظ على رموزك تحت سيطرتك.

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نشر 2FAuth بنقرة واحدة.

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879
319 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام 2FAuth؟

2FAuth هو بديل مفتوح المصدر وقائم على الويب لتطبيقات المصادقة المحمولة مثل Google Authenticator و Authy. يقوم بإنشاء كلمات مرور تستخدم لمرة واحدة تعتمد على الوقت (TOTP) ورموز HOTP من خلال واجهة متصفح نظيفة، وبذلك تكون رموز المصادقة الخاصة بك قابلة للوصول من أي جهاز — وليست محصورة بهاتف واحد.

على عكس تطبيقات المصادقة المخصصة للهواتف المحمولة فقط، يخزن 2FAuth أسرارك على بنية تحتية تتحكم فيها مع تخزين مشفر وحماية اختيارية للحساب. هذا يعني عدم الارتباط بمورد معين، وعدم مشاركة البيانات مع الخدمات التجارية، وعدم الاعتماد على هاتف قد يُفقد أو يتلف عندما تكون في أمس الحاجة لتسجيل الدخول.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في 2FAuth

الوصول عبر الويب

الوصول إلى جميع رموز المصادقة الثنائية (2FA) الخاصة بك من أي متصفح على أي جهاز، مما يلغي الاعتماد على هاتف واحد خلال لحظات تسجيل الدخول الحرجة.

دعم TOTP و HOTP

ينشئ كلمات مرور لمرة واحدة تعتمد على الوقت وعلى العداد، تغطي معايير المصادقة التي تستخدمها كل خدمة تقريبًا تقدم المصادقة الثنائية (2FA).

سهولة إعداد الحساب

أضف الحسابات عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) أو الإدخال اليدوي، ونظمها في مجموعات باستخدام أيقونات لتحديد بصري سريع.

استيراد وتصدير

انتقل من Google Authenticator و Aegis و 2FAS باستخدام أدوات الاستيراد المضمنة، وقم بتصدير بياناتك في أي وقت لمنع الارتباط.

تسجيل الدخول بدون كلمة مرور

يتيح لك دعم WebAuthn المصادقة على 2FAuth نفسه بدون كلمة مرور، مما يضيف طبقة أمان حديثة إلى المدير الذي يحمي حساباتك الأخرى.

لماذا تشغّل 2FAuth على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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