2FAuth هو بديل مفتوح المصدر وقائم على الويب لتطبيقات المصادقة المحمولة مثل Google Authenticator و Authy. يقوم بإنشاء كلمات مرور تستخدم لمرة واحدة تعتمد على الوقت (TOTP) ورموز HOTP من خلال واجهة متصفح نظيفة، وبذلك تكون رموز المصادقة الخاصة بك قابلة للوصول من أي جهاز — وليست محصورة بهاتف واحد.

على عكس تطبيقات المصادقة المخصصة للهواتف المحمولة فقط، يخزن 2FAuth أسرارك على بنية تحتية تتحكم فيها مع تخزين مشفر وحماية اختيارية للحساب. هذا يعني عدم الارتباط بمورد معين، وعدم مشاركة البيانات مع الخدمات التجارية، وعدم الاعتماد على هاتف قد يُفقد أو يتلف عندما تكون في أمس الحاجة لتسجيل الدخول.