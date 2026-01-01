Authentik هو موفر هوية مرن ومفتوح المصدر يوفر للمؤسسات مصادقة وإدارة مستخدمين على مستوى المؤسسات دون التعقيد المرتبط عادةً بالبنية التحتية للهوية. وهو يدعم بروتوكولات OAuth2 وOpenID Connect وSAML، مما يجعله متوافقًا مع أي تطبيق أو خدمة تقريبًا تتطلب مصادقة المستخدم. وتكمل قدراته المصادقة متعددة العوامل، وتدفقات تسجيل الدخول القابلة للتخصيص، وتكامل LDAP، وبوابة المستخدم للخدمة الذاتية.

يمنحك استضافة Authentik ذاتيًا سيادة كاملة على بيانات اعتماد المستخدم وبيانات الجلسة، ويزيل الرسوم المتكررة لكل مستخدم التي تفرضها موفرو الهوية التجاريون، ويتيح لك تخصيص تدفقات المصادقة لتلبية المتطلبات الدقيقة لمؤسستك. يعمل هذا النشر على خادم، وعامل خلفي، وPostgreSQL، وRedis — كل ما يلزم لمنصة هوية جاهزة للإنتاج.