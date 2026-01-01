نشر Authentik بنقرة واحدة.
مزود هوية مفتوح المصدر يقدم تسجيل الدخول الموحد للمؤسسات (SSO)، وOAuth2، وSAML، والمصادقة متعددة العوامل لأي تطبيق.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Authentik؟
Authentik هو موفر هوية مرن ومفتوح المصدر يوفر للمؤسسات مصادقة وإدارة مستخدمين على مستوى المؤسسات دون التعقيد المرتبط عادةً بالبنية التحتية للهوية. وهو يدعم بروتوكولات OAuth2 وOpenID Connect وSAML، مما يجعله متوافقًا مع أي تطبيق أو خدمة تقريبًا تتطلب مصادقة المستخدم. وتكمل قدراته المصادقة متعددة العوامل، وتدفقات تسجيل الدخول القابلة للتخصيص، وتكامل LDAP، وبوابة المستخدم للخدمة الذاتية.
يمنحك استضافة Authentik ذاتيًا سيادة كاملة على بيانات اعتماد المستخدم وبيانات الجلسة، ويزيل الرسوم المتكررة لكل مستخدم التي تفرضها موفرو الهوية التجاريون، ويتيح لك تخصيص تدفقات المصادقة لتلبية المتطلبات الدقيقة لمؤسستك. يعمل هذا النشر على خادم، وعامل خلفي، وPostgreSQL، وRedis — كل ما يلزم لمنصة هوية جاهزة للإنتاج.
الميزات الأساسية في Authentik
بروتوكولات SSO العالمية
يدعم OAuth2 و OpenID Connect و SAML، مما يعني أن Authentik يعمل كمزود هوية لأي تطبيق أو خدمة حديثة تقريبًا بشكل مباشر.
MFA مرن
فرض المصادقة متعددة العوامل عبر تطبيقات المصادقة TOTP، أو مفاتيح الأجهزة WebAuthn، أو الرسائل النصية القصيرة (SMS) — قابلة للتكوين لكل تطبيق أو مجموعة مستخدمين.
تدفقات تسجيل الدخول القابلة للتخصيص
صمم مسارات مصادقة بخطوات شرطية، وعلامة تجارية مخصصة، وإدارة وصول قائمة على السياسات لتلبية متطلبات الأمان الخاصة بمؤسستك.
تكامل دليل LDAP
اتصل بأدلة Active Directory أو LDAP الموجودة لمزامنة المستخدمين والمجموعات، وتجنب الحاجة إلى إعادة بناء قاعدة بيانات المستخدم الخاصة بك من الصفر.
تسجيل التدقيق والامتثال
تسجل سجلات الأحداث التفصيلية ومسارات التدقيق كل حدث مصادقة، مما يمنحك الرؤية اللازمة لمراجعات الأمان والامتثال التنظيمي.
لماذا تشغّل Authentik على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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