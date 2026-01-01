مونيكا هو نظام مفتوح المصدر لإدارة العلاقات الشخصية مبني باستخدام Laravel يساعدك على تذكر كل شيء مهم عن الأشخاص في حياتك. وثّق جهات الاتصال والمحادثات وأعياد الميلاد وأفكار الهدايا والديون وأحداث الحياة في واجهة خاصة واحدة متاحة بـ 27 لغة. على عكس الشبكات الاجتماعية ومديري جهات الاتصال السحابيين، تم تصميم مونيكا للاستضافة الذاتية حتى لا تغادر بياناتك الشخصية بنيتك التحتية أبدًا.

نظرًا لأن مونيكا تخزن تفاصيل العلاقات التي لن تثق بها أبدًا لمنصة تجارية — مثل التاريخ الصحي للعائلة، والمحادثات الخاصة، والتفضيلات الشخصية — فإن تشغيلها على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يضمن سيادة كاملة على البيانات بدون إعلانات، ولا تتبع سلوكي، ولا وصول لأي طرف ثالث إلى معلوماتك.