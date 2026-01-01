نشر مونيكا بنقرة واحدة.
مدير علاقات شخصية مفتوح المصدر لتتبع جهات الاتصال والمحادثات والأحداث الحياتية بخصوصية.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Monica؟
مونيكا هو نظام مفتوح المصدر لإدارة العلاقات الشخصية مبني باستخدام Laravel يساعدك على تذكر كل شيء مهم عن الأشخاص في حياتك. وثّق جهات الاتصال والمحادثات وأعياد الميلاد وأفكار الهدايا والديون وأحداث الحياة في واجهة خاصة واحدة متاحة بـ 27 لغة. على عكس الشبكات الاجتماعية ومديري جهات الاتصال السحابيين، تم تصميم مونيكا للاستضافة الذاتية حتى لا تغادر بياناتك الشخصية بنيتك التحتية أبدًا.
نظرًا لأن مونيكا تخزن تفاصيل العلاقات التي لن تثق بها أبدًا لمنصة تجارية — مثل التاريخ الصحي للعائلة، والمحادثات الخاصة، والتفضيلات الشخصية — فإن تشغيلها على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يضمن سيادة كاملة على البيانات بدون إعلانات، ولا تتبع سلوكي، ولا وصول لأي طرف ثالث إلى معلوماتك.
الميزات الأساسية في Monica
تدوين جهات الاتصال
سجل كل محادثة ونشاط وتفاعل مع جهة اتصال، بالإضافة إلى الملاحظات والتذكيرات حتى لا يُنسى أي شيء مهم.
تذكيرات أعياد الميلاد والمناسبات
قم بإعداد تذكيرات عبر البريد الإلكتروني لأعياد الميلاد، والذكريات السنوية، والأحداث المخصصة حتى لا تفوتك أبدًا مناسبة مهمة في أي علاقة.
تتبع الهدايا والديون
سجل أفكار الهدايا والهدايا السابقة لكل جهة اتصال، وتتبع الديون والقروض غير الرسمية للحفاظ على العلاقات خالية من الغموض المالي.
تخطيط العلاقات
تحديد العلاقات بين جهات الاتصال وبناء أشجار العائلة لفهم وتوثيق الروابط بين الأشخاص الذين تعرفهم.
الملكية الكاملة للخصوصية
تبقى جميع البيانات على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) دون وصول من طرف ثالث، ودون إنشاء ملفات تعريف إعلانية، ومع تحكم كامل في النسخ الاحتياطية وعمليات التصدير.
لماذا تشغّل Monica على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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