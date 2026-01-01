نشر Nuclio بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر وعالية الأداء بلا خادم لمعالجة الأحداث والبيانات في الوقت الفعلي مع التوسع التلقائي ودعم وحدات معالجة الرسوميات (GPU).
اختر خطة VPS لـ Nuclio
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Nuclio؟
Nuclio هي منصة مفتوحة المصدر عالية الأداء بدون خادم لمعالجة الأحداث والبيانات في الوقت الفعلي. تقوم بتشغيل التعليمات البرمجية الخاصة بك كوظائف تتفاعل مع مجموعة واسعة من المشغلات — HTTP، Kafka، Kinesis، RabbitMQ، MQTT، NATS، ومهام cron المجدولة — وتوسع نطاق كل وظيفة تلقائيًا صعودًا وهبوطًا بناءً على الطلب. تعمل الوظائف في حاويات مخصصة يتم بناؤها ونشرها مباشرة من لوحة تحكم المتصفح.
على عكس أدوات الأتمتة العامة، تم تصميم Nuclio للسرعة، حيث تعالج مئات الآلاف من الأحداث في الثانية لكل عملية، مع تسريع اختياري لوحدة معالجة الرسوميات (GPU) لاستدلال التعلم الآلي. تضمن استضافة Nuclio ذاتيًا على VPS الخاص بك بقاء مسارات بياناتك ونماذجك ومصادر الأحداث تحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم سحابية لكل استدعاء وبدون قيود على البائع.
الميزات الأساسية في Nuclio
مشغلات الأحداث في الوقت الحقيقي
شغّل الدوال من HTTP، وكافكا، وكينيسيس، ورابيت إم كيو، وإم كيو تي تي، وناتس، وجداول كرون دون كتابة أي كود ربط.
التحجيم التلقائي
تتوسع كل دالة عند زيادة الحمل وتعود للانكماش عند الخمول، مما يحافظ على كفاءة استخدام الموارد عبر أعباء عملك.
بيئات تشغيل متعددة اللغات
اكتب دوال بـ Go, Python, Java, .NET, Node.js, أو Shell باستخدام بيئة التشغيل التي تناسب كل مهمة على أفضل وجه.
الاستدلال المسرّع بواسطة GPU
قم بإرفاق وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) بالوظائف لإجراء استدلال سريع للتعلم الآلي وخطوط معالجة في الوقت الفعلي كثيفة البيانات.
لوحة معلومات عبر المتصفح
أنشئ، انشر، استدعِ، وراقب الوظائف من واجهة مستخدم ويب نظيفة دون مغادرة المتصفح أبدًا.
لماذا تشغّل Nuclio على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.