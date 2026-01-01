خصم يصل إلى 68% على Coai

نشر Coai بنقرة واحدة.

منصة تجميع للذكاء الاصطناعي ذاتية الاستضافة توحد OpenAI و Claude و Gemini وأكثر من 20 مزودًا، مع إدارة متعددة المستخدمين وحصص الاستخدام.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319 /الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Coai بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Coai

خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£529/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£639/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£1,279/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£2,329/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£529/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£639/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£1,279/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£2,329/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Coai؟

Coai (شات نيو) هي منصة تجميع للذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر تجمع OpenAI، وAnthropic Claude، وGoogle Gemini، وAzure OpenAI، وBaidu ERNIE، وAlibaba Qwen، وأكثر من 20 مزودًا آخر لنموذج اللغة خلف واجهة مستضافة واحدة. إنها تتجاوز واجهة مستخدم الدردشة البسيطة من خلال إضافة مستويات اشتراك، وحصص الرموز المميزة لكل مستخدم، وإصدار مفتاح API، وفواتير الاستخدام — مما يجعلها عملية للفرق التي تحتاج إلى توفير وصول متحكم به إلى نماذج اللغة الكبيرة (LLM) لعدة مستخدمين دون الكشف عن مفاتيح المزودين الأصليين.

استضافة Coai ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في النماذج المتاحة، وكم يمكن لكل مستوى مستخدم استهلاك، وكيف تبدو نفقات API الإجمالية الخاصة بك — دون دفع رسوم لكل مقعد لخدمة تجميع مُدارة.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Coai

تجميع متعدد المزودين

ربط OpenAI، وClaude، وGemini، وAzure، وBaidu ERNIE، وAlibaba Qwen، وأكثر من 20 مزودًا عبر منصة واحدة والسماح للمستخدمين بالتبديل بينهم من واجهة واحدة.

مستويات اشتراك المستخدم

تحديد خطط الاشتراك المجانية والمدفوعة مع حصص رمزية لكل مستوى، للتحكم في مقدار ما يمكن لكل مجموعة مستخدمين استهلاكه عبر جميع المزودين المكونين.

إصدار مفتاح API

أصدر مفاتيح API لمستخدميك حتى يتمكنوا من الوصول إلى النماذج المكونة برمجيًا — دون الكشف عن بيانات اعتماد مزودك الأصلي أبدًا.

تتبع الاستخدام والفوترة

راقب استهلاك الرموز المميزة لكل مستخدم والتكاليف التقديرية في الوقت الفعلي، مع حدود قابلة للتكوين لمنع تجاوزات الميزانية غير المتوقعة.

سوق النماذج

يكتشف المستخدمون ويختارون من بين جميع المزودين المكونين من خلال منتقي نماذج مدمج، مع دعم لاستدعاء الوظائف وتوليد الصور حيثما كان ذلك متاحًا.

لماذا تشغّل Coai على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
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أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

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Noel
Noel

أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.

Omkar
Omkar

تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

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Sylvain

شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

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