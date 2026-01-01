نشر Coai بنقرة واحدة.
منصة تجميع للذكاء الاصطناعي ذاتية الاستضافة توحد OpenAI و Claude و Gemini وأكثر من 20 مزودًا، مع إدارة متعددة المستخدمين وحصص الاستخدام.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Coai؟
Coai (شات نيو) هي منصة تجميع للذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر تجمع OpenAI، وAnthropic Claude، وGoogle Gemini، وAzure OpenAI، وBaidu ERNIE، وAlibaba Qwen، وأكثر من 20 مزودًا آخر لنموذج اللغة خلف واجهة مستضافة واحدة. إنها تتجاوز واجهة مستخدم الدردشة البسيطة من خلال إضافة مستويات اشتراك، وحصص الرموز المميزة لكل مستخدم، وإصدار مفتاح API، وفواتير الاستخدام — مما يجعلها عملية للفرق التي تحتاج إلى توفير وصول متحكم به إلى نماذج اللغة الكبيرة (LLM) لعدة مستخدمين دون الكشف عن مفاتيح المزودين الأصليين.
استضافة Coai ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في النماذج المتاحة، وكم يمكن لكل مستوى مستخدم استهلاك، وكيف تبدو نفقات API الإجمالية الخاصة بك — دون دفع رسوم لكل مقعد لخدمة تجميع مُدارة.
الميزات الأساسية في Coai
تجميع متعدد المزودين
ربط OpenAI، وClaude، وGemini، وAzure، وBaidu ERNIE، وAlibaba Qwen، وأكثر من 20 مزودًا عبر منصة واحدة والسماح للمستخدمين بالتبديل بينهم من واجهة واحدة.
مستويات اشتراك المستخدم
تحديد خطط الاشتراك المجانية والمدفوعة مع حصص رمزية لكل مستوى، للتحكم في مقدار ما يمكن لكل مجموعة مستخدمين استهلاكه عبر جميع المزودين المكونين.
إصدار مفتاح API
أصدر مفاتيح API لمستخدميك حتى يتمكنوا من الوصول إلى النماذج المكونة برمجيًا — دون الكشف عن بيانات اعتماد مزودك الأصلي أبدًا.
تتبع الاستخدام والفوترة
راقب استهلاك الرموز المميزة لكل مستخدم والتكاليف التقديرية في الوقت الفعلي، مع حدود قابلة للتكوين لمنع تجاوزات الميزانية غير المتوقعة.
سوق النماذج
يكتشف المستخدمون ويختارون من بين جميع المزودين المكونين من خلال منتقي نماذج مدمج، مع دعم لاستدعاء الوظائف وتوليد الصور حيثما كان ذلك متاحًا.
لماذا تشغّل Coai على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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