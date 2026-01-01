Coai (شات نيو) هي منصة تجميع للذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر تجمع OpenAI، وAnthropic Claude، وGoogle Gemini، وAzure OpenAI، وBaidu ERNIE، وAlibaba Qwen، وأكثر من 20 مزودًا آخر لنموذج اللغة خلف واجهة مستضافة واحدة. إنها تتجاوز واجهة مستخدم الدردشة البسيطة من خلال إضافة مستويات اشتراك، وحصص الرموز المميزة لكل مستخدم، وإصدار مفتاح API، وفواتير الاستخدام — مما يجعلها عملية للفرق التي تحتاج إلى توفير وصول متحكم به إلى نماذج اللغة الكبيرة (LLM) لعدة مستخدمين دون الكشف عن مفاتيح المزودين الأصليين.

استضافة Coai ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في النماذج المتاحة، وكم يمكن لكل مستوى مستخدم استهلاك، وكيف تبدو نفقات API الإجمالية الخاصة بك — دون دفع رسوم لكل مقعد لخدمة تجميع مُدارة.