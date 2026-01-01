EspoCRM هو نظام CRM مفتوح المصدر بالكامل، مصمم للمؤسسات من جميع الأحجام التي تحتاج إلى نظام مرن وقابل للتخصيص لإدارة علاقات العملاء. يغطي دورة المبيعات الكاملة — العملاء المحتملين، الحسابات، جهات الاتصال، الفرص، والأنشطة — بالإضافة إلى الحملات التسويقية، وتكامل البريد الإلكتروني، ومكتب مساعدة مدمج لحالات الدعم.

تضع استضافة EspoCRM ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) جميع بيانات عملائك تحت سيطرتك المباشرة، بدون رسوم ترخيص لكل مستخدم، ولا قيود على البائع، ومع حرية توسيع المنصة بكيانات وحقول وسير عمل مخصصة لتتناسب مع عمليات عملك الدقيقة.