نشر EspoCRM بنقرة واحدة.
منصة CRM مجانية ومفتوحة المصدر لإدارة العملاء المحتملين وجهات الاتصال والصفقات والحملات وحالات الدعم في واجهة نظيفة وقابلة للتخصيص.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام EspoCRM؟
EspoCRM هو نظام CRM مفتوح المصدر بالكامل، مصمم للمؤسسات من جميع الأحجام التي تحتاج إلى نظام مرن وقابل للتخصيص لإدارة علاقات العملاء. يغطي دورة المبيعات الكاملة — العملاء المحتملين، الحسابات، جهات الاتصال، الفرص، والأنشطة — بالإضافة إلى الحملات التسويقية، وتكامل البريد الإلكتروني، ومكتب مساعدة مدمج لحالات الدعم.
تضع استضافة EspoCRM ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) جميع بيانات عملائك تحت سيطرتك المباشرة، بدون رسوم ترخيص لكل مستخدم، ولا قيود على البائع، ومع حرية توسيع المنصة بكيانات وحقول وسير عمل مخصصة لتتناسب مع عمليات عملك الدقيقة.
الميزات الأساسية في EspoCRM
مسار مبيعات ممتلئ
تتبع العملاء المحتملين من أول تفاعل حتى الإغلاق باستخدام مراحل الفرص القابلة للتخصيص، وسجلات الأنشطة، والتنبؤ المضمنة في كل سجل حساب.
الحملات التسويقية
أنشئ حملات البريد الإلكتروني وأرسلها إلى قوائم جهات اتصال مستهدفة مع تتبع الفتح والنقر، دون الحاجة إلى منصة تسويق خارجية.
الكيانات المخصصة & الحقول
إنشاء نماذج بيانات مخصصة بأنواع كيانات وحقول وعلاقات وعروض جديدة عبر لوحة الإدارة — لا يتطلب الأمر أي برمجة لمعظم التخصيصات.
مكتب مساعدة مُدمج
التعامل مع حالات دعم العملاء باستخدام نظام تذاكر يربط مباشرة بجهات الاتصال والحسابات وسجلات المبيعات للحصول على سياق كامل.
REST API وعمليات التكامل
ربط EspoCRM بالأنظمة الخارجية عبر واجهة برمجة تطبيقات REST نظيفة، مع تكاملات مدمجة لخوادم البريد الإلكتروني، وVoIP، وأدوات الأعمال الشائعة.
لماذا تشغّل EspoCRM على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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