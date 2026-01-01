نشر OpnForm بنقرة واحدة.
منشئ نماذج مفتوح المصدر لإنشاء نماذج جميلة وقابلة للتضمين مع المنطق، والإشعارات، والتحليلات.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام OpnForm؟
OpnForm هو بديل مفتوح المصدر لـ Typeform و Google Forms، مصمم للفرق التي ترغب في التحكم الكامل في بيانات نماذجها وخط أنابيب الإرسال. يوفر محرر نماذج بالسحب والإفلات مع منطق شرطي، ونماذج متعددة الصفحات، وتحميل الملفات، ومجموعة واسعة من أنواع الحقول — كل ذلك بدون رسوم لكل استجابة أو مغادرة البيانات لبنيتك التحتية.
تمنحك استضافة OpnForm ذاتيًا استجابات غير محدودة، وعلامة تجارية مخصصة، والقدرة على ربط إرسالات النماذج مباشرة بقواعد بياناتك، وwebhooks، وقنوات الإشعارات الخاصة بك. أنت تحدد سياسات الاحتفاظ بالبيانات وتتحكم في من لديه حق الوصول إلى بيانات الإرسال، مما يجعله مناسبًا للصناعات الخاضعة للتنظيم والفرق المهتمة بالخصوصية.
الميزات الأساسية في OpnForm
منشئ السحب والإفلات
أنشئ نماذج بصريًا بأكثر من 20 نوعًا من الحقول بما في ذلك تحميل الملفات، والتوقيعات، ومقاييس التقييم، وشبكات المصفوفة.
المنطق الشرطي
إظهار أو إخفاء الحقول بناءً على الإجابات السابقة لتوجيه المستجيبين عبر الأسئلة ذات الصلة فقط.
الويب هوك والإشعارات
قم بتشغيل خطافات الويب وإشعارات البريد الإلكتروني عند كل إرسال حتى يتم تنبيه فريقك وتبقى أنظمتك متزامنة.
قابل للتضمين في أي مكان
قم بتضمين النماذج كنافذة منبثقة، أو شريط تمرير، أو أداة مضمنة على أي موقع ويب دون إعادة توجيه الزوار بعيدًا عن صفحتك.
إدارة الاستجابة
عرض، تصفية، وتصدير جميع إرسالات النماذج من لوحة تحكم مدمجة مع بحث على مستوى الأعمدة وتصدير بصيغة CSV.
لماذا تشغّل OpnForm على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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