OpnForm هو بديل مفتوح المصدر لـ Typeform و Google Forms، مصمم للفرق التي ترغب في التحكم الكامل في بيانات نماذجها وخط أنابيب الإرسال. يوفر محرر نماذج بالسحب والإفلات مع منطق شرطي، ونماذج متعددة الصفحات، وتحميل الملفات، ومجموعة واسعة من أنواع الحقول — كل ذلك بدون رسوم لكل استجابة أو مغادرة البيانات لبنيتك التحتية.

تمنحك استضافة OpnForm ذاتيًا استجابات غير محدودة، وعلامة تجارية مخصصة، والقدرة على ربط إرسالات النماذج مباشرة بقواعد بياناتك، وwebhooks، وقنوات الإشعارات الخاصة بك. أنت تحدد سياسات الاحتفاظ بالبيانات وتتحكم في من لديه حق الوصول إلى بيانات الإرسال، مما يجعله مناسبًا للصناعات الخاضعة للتنظيم والفرق المهتمة بالخصوصية.