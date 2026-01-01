نشر BugSink بنقرة واحدة.
منصة تتبع الأخطاء ذاتية الاستضافة لمراقبة استثناءات التطبيقات مع تحكم كامل في بيانات تصحيح الأخطاء الحساسة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام BugSink؟
BugSink هي منصة لتتبع الأخطاء ذاتية الاستضافة تلتقط وتجمع وتظهر استثناءات التطبيقات عبر خدماتك في الوقت الفعلي. تم تصميمها باستخدام Django و Python، وتوفر تتبعات المكدس وسياق الخطأ وإزالة التكرار التي تحتاجها فرق التطوير لتشخيص المشكلات وحلها بسرعة — دون إرسال معلومات تصحيح الأخطاء الحساسة إلى خدمة طرف ثالث.
الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تلغي تسعير حجم الأخطاء، وتزيل مخاوف إقامة البيانات للصناعات الخاضعة للتنظيم، وتتيح لك دمج تتبع الأخطاء مباشرة مع البنية التحتية الحالية لديك. يقرن هذا النشر BugSink مع MySQL لتخزين الأخطاء بشكل دائم وينشئ مستخدمًا إداريًا تلقائيًا عند التشغيل الأول.
الميزات الأساسية في BugSink
تجميع الأخطاء الأوتوماتيكي
يزيل التكرارات ويجمع الاستثناءات المتشابهة بحيث يرى فريقك مشكلة واحدة قابلة للتنفيذ بدلاً من آلاف التنبيهات المتطابقة التي تغمر لوحة التحكم.
تتبعات المكدس المفصلة
يلتقط تتبعات المكدس الكاملة مع سياق المصدر وحالة المتغير وقت كل خطأ، مما يمنح المطورين كل ما يلزم لإعادة إنتاج الأخطاء وإصلاحها.
دعم SDK متعدد اللغات
يتكامل مع حزم تطوير البرامج (SDKs) الشائعة عبر لغات وأطر عمل برمجية متعددة حتى تتمكن من توجيه الأخطاء من جميع خدماتك إلى مكان واحد.
إشعارات لحظية
تنبيهات تنطلق فور اكتشاف أنواع أخطاء جديدة، مما يمكّن الفرق من الاستجابة قبل أن تتفاقم المشكلات وتؤثر على المزيد من المستخدمين.
السيادة الكاملة للبيانات
جميع بيانات الأخطاء، وتتبعات المكدس، وسياق المستخدم تبقى على VPS الخاص بك، مما يلبي متطلبات الامتثال ويمنع المعلومات الحساسة من مغادرة بنيتك التحتية.
لماذا تشغّل BugSink على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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