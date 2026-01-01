نشر الصفحة الرئيسية بتثبيت بنقرة واحدة.
لوحة تحكم تطبيق حديثة وثابتة بالكامل مع اكتشاف تلقائي لحاويات Docker وأكثر من 100 تكامل خدمة.
اختر خطة VPS لـ Homepage
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Homepage؟
Homepage هو لوحة تحكم تطبيقات سريعة وآمنة وقابلة للتخصيص بدرجة عالية تعمل كمركز رئيسي لجميع خدماتك المستضافة ذاتيًا. يتم تكوينها بالكامل عبر ملفات YAML، وتتكامل مع Docker لاكتشاف الحاويات قيد التشغيل تلقائيًا، وتعرض مقاييس النظام الحية وحالة الخدمة، وتدعم أكثر من 100 عملية تكامل مع جهات خارجية لعناصر واجهة المستخدم (widgets) للبيانات في الوقت الفعلي. تعني بنيتها الثابتة بالكامل أنها تُحمّل على الفور وتتطلب الحد الأدنى من موارد الخادم.
يؤدي نشر Homepage على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) مع الوصول المباشر إلى مقبس Docker إلى إنشاء لوحة تحكم ديناميكية ذاتية التحديث تعكس بنيتك التحتية الحية — حيث تظهر الحاويات الجديدة تلقائيًا، مما يحافظ على دقة لوحة التحكم الخاصة بك مع نمو حزمتك دون الحاجة إلى إعادة تكوين يدوية.
الميزات الأساسية في Homepage
الاكتشاف التلقائي لـ Docker
يكتشف تلقائيًا الحاويات قيد التشغيل عبر مقبس Docker ويضيفها إلى لوحة التحكم الخاصة بك دون الحاجة إلى إدخال يدوي.
أكثر من 100 تكامل خدمة
عرض البيانات الحية من Sonarr، Radarr، Plex، Proxmox، وعشرات من الخدمات الشائعة الأخرى المستضافة ذاتيًا مباشرة على أدوات لوحة التحكم.
تكوين يستند إلى YAML
تحكم في إصدارات تكوين لوحة المعلومات بالكامل في ملفات YAML، مما يجعل من السهل جدًا تكرارها أو ترحيلها عبر البيئات.
أدوات موارد النظام
تعرض الأدوات المدمجة استخدام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والقرص في الوقت الفعلي، حتى تتمكن من مراقبة صحة الخادم من صفحتك الرئيسية.
CSS و JS مخصص
حقن CSS و JavaScript مخصصين لتخصيص مظهر لوحة التحكم بما يتجاوز خيارات التخصيص المضمنة.
لماذا تشغّل Homepage على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.