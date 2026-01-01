كيلا هي منصة مفتوحة المصدر للرسائل الإخبارية والتسويق عبر البريد الإلكتروني تتيح لك تنمية قائمة المشتركين لديك وتقسيمها والوصول إليها دون الاعتماد على Mailchimp أو Brevo أو غيرها من خدمات SaaS التجارية. تم بناؤها باستخدام Elixir و Phoenix لتحقيق قابلية تسليم عالية وإنتاجية متزامنة، وتوفر محررًا نظيفًا بالسحب والإفلات، وحملات آلية، واختبار A/B، وتقسيم المشتركين، وتدفقات تأكيد الاشتراك المزدوج — كل ذلك مدعوم بمزود SMTP الخاص بك حتى تحتفظ بالتحكم الكامل في سمعة الإرسال وبيانات الاتصال.

استضافة كيلا ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنح الرسائل الإخبارية والناشرين المستقلين والشركات الصغيرة عددًا غير محدود من المشتركين وعمليات إرسال غير محدودة دون تسعير لكل جهة اتصال يتصاعد بشكل مكلف بعد بضعة آلاف من القراء. قم بتوصيل أي مزود SMTP — SendGrid، Mailgun، Postmark، AWS SES، أو postfix الخاص بك — وامتلك كل علاقة مشترك.