نشر Keila بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر للرسائل الإخبارية والتسويق عبر البريد الإلكتروني، مبنية كبديل مستضاف ذاتيًا لـ Mailchimp وBrevo وSendinblue.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Keila؟
كيلا هي منصة مفتوحة المصدر للرسائل الإخبارية والتسويق عبر البريد الإلكتروني تتيح لك تنمية قائمة المشتركين لديك وتقسيمها والوصول إليها دون الاعتماد على Mailchimp أو Brevo أو غيرها من خدمات SaaS التجارية. تم بناؤها باستخدام Elixir و Phoenix لتحقيق قابلية تسليم عالية وإنتاجية متزامنة، وتوفر محررًا نظيفًا بالسحب والإفلات، وحملات آلية، واختبار A/B، وتقسيم المشتركين، وتدفقات تأكيد الاشتراك المزدوج — كل ذلك مدعوم بمزود SMTP الخاص بك حتى تحتفظ بالتحكم الكامل في سمعة الإرسال وبيانات الاتصال.
استضافة كيلا ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنح الرسائل الإخبارية والناشرين المستقلين والشركات الصغيرة عددًا غير محدود من المشتركين وعمليات إرسال غير محدودة دون تسعير لكل جهة اتصال يتصاعد بشكل مكلف بعد بضعة آلاف من القراء. قم بتوصيل أي مزود SMTP — SendGrid، Mailgun، Postmark، AWS SES، أو postfix الخاص بك — وامتلك كل علاقة مشترك.
الميزات الأساسية في Keila
محرر السحب والإفلات
محرر الرسائل الإخبارية المرئي مع الكتل القابلة لإعادة الاستخدام، وتحميل الصور، والمعاينة المباشرة يجعل تصميم الحملات سهلاً لغير المطورين.
تجزئة المشتركين
حدد الشرائح بناءً على علامات الاشتراك، أو الحقول المخصصة، أو أنماط النشاط، ثم أرسل حملات مستهدفة إلى شرائح جمهور محددة.
تأكيد الاشتراك المزدوج
سير عمل التأكيد المدمج يفرض الاشتراك المزدوج افتراضيًا، مما يحمي سمعة المرسل ويضمن الامتثال لقانون CAN-SPAM ولوائح GDPR.
أحضر SMTP الخاص بك
قم بتوصيل أي مزود SMTP — SendGrid، Mailgun، Postmark، AWS SES، أو postfix الخاص بك — وامتلك قابلية التسليم وسمعة المرسل.
تحليلات الفتح والنقر
يساعد تتبع الفتح والنقر لكل حملة، مع تقارير معدلات إلغاء الاشتراك والارتداد، على تحسين سطور الموضوع والمحتوى بمرور الوقت.
API و webhooks
يتيح لك التكامل الكامل لـ REST API و Webhook مزامنة المشتركين من أنظمة إدارة علاقات العملاء الخارجية، أو التجارة الإلكترونية، أو نماذج التسجيل تلقائيًا.
لماذا تشغّل Keila على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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