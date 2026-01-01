نشر Maputnik بنقرة واحدة.
محرر مرئي مجاني ومفتوح لأنماط خرائط MapLibre و Mapbox GL JSON، مصمم للمطورين ورسامي الخرائط.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Maputnik؟
Maputnik هو المحرر المرئي القياسي مفتوح المصدر لمواصفات نمط MapLibre GL، ويُستخدم لتصميم خرائط أساسية متجهة لتطبيقات الويب والجوال. بدلاً من التعديل اليدوي لـ JSON، يمكنك إنشاء الطبقات وخصائص التلوين والتعبيرات والفلاتر من خلال محرر WYSIWYG مباشر متزامن مع معاينة MapLibre GL حقيقية.
استضافة Maputnik ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على ملفات الأنماط الخاصة وعناوين URL لخادم التجانبات ومفاتيح API داخل بنيتك التحتية بدلاً من الاعتماد على العرض التوضيحي العام على maplibre.org. يتم شحن النشر كواجهة أمامية ثابتة واحدة يتم تقديمها بواسطة ملف Maputnik الثنائي الرسمي، لذا فإن عمل التصميم يتم بالكامل من جانب المتصفح دون الحاجة إلى أي تبعيات خدمة خرائط خارجية.
الميزات الأساسية في Maputnik
محرر الأنماط WYSIWYG
عدّل أنماط MapLibre و Mapbox GL JSON بصريًا مع معاينة خريطة حية تتحدث تلقائيًا كلما قمت بتعديل الطبقات والألوان والخطوط والتعبيرات المعتمدة على التكبير/التصغير.
تغطية شاملة لمواصفات النمط
يدعم كل نوع طبقة من مواصفات نمط MapLibre GL — تعبئة، خط، رمز، نقطية، تظليل تضاريس، خريطة حرارية — مع مدخلات حساسة للنوع لخصائص الرسم والتخطيط.
تعبيرات مدفوعة بالبيانات
بناء وتصحيح أخطاء تعبيرات التصفية والخصائص مع التحقق المضمن، بحيث يمكن للأنماط أن تتفاعل مع سمات الميزة ومستوى التكبير/التصغير وحالة وقت التشغيل.
فاحص المربعات المتجهة
افحص مصادر مربعات المتجهات طبقة تلو الأخرى لترى بالضبط الميزات والخصائص المتاحة قبل ربطها في نمطك.
استيراد وتصدير الأنماط
تحميل الأنماط من عنوان URL، أو تحميل JSON، أو اللصق من الحافظة، ثم تصدير ملف النمط النهائي الجاهز للإسقاط في MapLibre GL JS أو حزم تطوير البرامج الأصلية (SDKs).
مصادر بلاط مخصصة
وجّه المحرر إلى نقاط نهاية التجانبات المتجهية أو النقطية الخاصة بك، أو خوادم OpenMapTiles، أو MBTiles لتصميم الأنماط بناءً على البيانات التي يقدمها تطبيقك فعليًا.
لماذا تشغّل Maputnik على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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