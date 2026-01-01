GoatCounter هو منصة تحليلات ويب بسيطة ومفتوحة المصدر مصممة للمطورين الذين يرغبون في الحصول على بيانات مشاهدات صفحات ذات معنى دون تكلفة الخصوصية المتمثلة في ملفات تعريف الارتباط التتبعية أو جمع البيانات الشخصية. يقوم بحساب مشاهدات الصفحات، والمصادر، والمتصفحات، والبلدان، وأحجام الشاشات — لا شيء أكثر من ذلك. لا توجد حاجة لافتات الموافقة.

على عكس منصات التحليلات الثقيلة التي تتطلب خدمات متعددة، يعمل GoatCounter كحاوية واحدة مع قاعدة بيانات SQLite مدمجة. تضمن الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء جميع بيانات الزوار تحت سيطرتك، معزولة تمامًا عن شبكات التحليلات التابعة لجهات خارجية.