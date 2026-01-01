نشر GoatCounter بتثبيت بنقرة واحدة.
تحليلات ويب خفيفة الوزن تركز على الخصوصية، تعرض مشاهدات الصفحات ورؤى الزوار دون تتبع البيانات الشخصية أو استخدام ملفات تعريف الارتباط.
اختر خطة VPS لـ GoatCounter
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام GoatCounter؟
GoatCounter هو منصة تحليلات ويب بسيطة ومفتوحة المصدر مصممة للمطورين الذين يرغبون في الحصول على بيانات مشاهدات صفحات ذات معنى دون تكلفة الخصوصية المتمثلة في ملفات تعريف الارتباط التتبعية أو جمع البيانات الشخصية. يقوم بحساب مشاهدات الصفحات، والمصادر، والمتصفحات، والبلدان، وأحجام الشاشات — لا شيء أكثر من ذلك. لا توجد حاجة لافتات الموافقة.
على عكس منصات التحليلات الثقيلة التي تتطلب خدمات متعددة، يعمل GoatCounter كحاوية واحدة مع قاعدة بيانات SQLite مدمجة. تضمن الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء جميع بيانات الزوار تحت سيطرتك، معزولة تمامًا عن شبكات التحليلات التابعة لجهات خارجية.
الميزات الأساسية في GoatCounter
لا حاجة لملفات تعريف الارتباط
يتتبع مشاهدات الصفحة بدون ملفات تعريف الارتباط أو المعرفات الدائمة، لذلك لا يلزم وجود لافتة موافقة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) أو لائحة الخصوصية والاتصالات الإلكترونية (PECR).
حاوية مفردة خفيفة الوزن
يعمل كثنائي Go واحد مع قاعدة بيانات SQLite مدمجة — لا توجد خدمة قاعدة بيانات منفصلة أو بنية تحتية معقدة.
تتبع المُحيل والمصدر
يعرض المواقع ومحركات البحث والحملات التي تجلب الزيارات إلى صفحاتك دون الكشف عن هوية الزائر.
خيار الإحصائيات العامة
اختياريًا، اجعل لوحة تحليلاتك قابلة للعرض علنًا حتى يتمكن القراء من رؤية إحصائيات الموقع دون الحاجة إلى حساب.
سكربت التتبع وAPI
قم بتضمين مقتطف جافاسكريبت صغير أو استخدم واجهة برمجة تطبيقات REST لحساب مشاهدات الصفحة من أي موقع، أو تطبيق أحادي الصفحة (SPA)، أو خدمة خلفية.
لماذا تشغّل GoatCounter على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.