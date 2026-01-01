خصم يصل إلى 68% على Pulse

نشر Pulse بنقرة واحدة.

لوحة تحكم للمراقبة في الوقت الفعلي لـ Proxmox VE و Proxmox Backup Server و Docker و Kubernetes مع تنبيهات ومقاييس تاريخية.

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خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
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نشر Pulse بنقرة واحدة.

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خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
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تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Pulse؟

Pulse هو لوحة تحكم مراقبة مفتوحة المصدر وفي الوقت الفعلي توفر لك رؤية موحدة وشاملة لمجموعات Proxmox VE الخاصة بك، ونسخ Proxmox Backup Server، ومضيفي Docker، وأعباء عمل Kubernetes. يقوم باستمرار باستقصاء كل عقدة متصلة ويقوم ببث مقاييس وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والتخزين والشبكة إلى واجهة ويب سريعة، حتى تتمكن من اكتشاف الضغط على جهاز افتراضي أو حاوية أو مخزن بيانات احتياطي لحظة حدوثه بدلاً من بعد انقطاع الخدمة.

نظرًا لأن Pulse مستضاف ذاتيًا، فإن كل بيانات الاعتماد والمقاييس تبقى على البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدون قياس عن بعد من طرف ثالث وبدون ترخيص لكل عقدة. تشغيله على خادم VPS الخاص بك يحافظ على لوحة التحكم قابلة للوصول حتى عندما يواجه المضيف المراقب صعوبة، وتقوم تنبيهات العتبة القابلة للتكوين بإعلامك عبر البريد الإلكتروني أو webhooks أو الدردشة قبل أن تتحول المشاكل الصغيرة إلى توقف عن العمل.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Pulse

عرض Proxmox موحد

راقب مجموعات Proxmox VE متعددة ونسخ Proxmox Backup Server من لوحة تحكم واحدة، مع مقاييس لكل جهاز افتراضي، ولكل حاوية، ولكل مخزن بيانات.

مقاييس البث في الوقت الحقيقي

تتحدث بيانات وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والقرص والشبكة الحية باستمرار عبر WebSocket، حتى ترى تغيرات الحمل في اللحظة التي تحدث فيها.

مراقبة Docker و Kubernetes

تتبع استخدام موارد الحاويات والبودات جنبًا إلى جنب مع مضيفات Proxmox الخاصة بك للحصول على صورة متسقة واحدة عبر الأجهزة الافتراضية والحاويات.

تنبيهات حدود قابلة للتكوين

قم بتعيين حدود لوحدة المعالجة المركزية، الذاكرة، التخزين، أو درجة الحرارة واحصُل على إشعارات عبر البريد الإلكتروني، الويب هوك، أو الدردشة قبل تفاقم المشكلات.

استقصاء API بدون وكيل

يتصل Pulse بـ Proxmox باستخدام API tokens، لذلك لا يوجد شيء إضافي لتثبيته على العقد التي يراقبها.

لماذا تشغّل Pulse على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

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