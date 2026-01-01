نشر Pulse بنقرة واحدة.
لوحة تحكم للمراقبة في الوقت الفعلي لـ Proxmox VE و Proxmox Backup Server و Docker و Kubernetes مع تنبيهات ومقاييس تاريخية.
اختر خطة VPS لـ Pulse
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Pulse؟
Pulse هو لوحة تحكم مراقبة مفتوحة المصدر وفي الوقت الفعلي توفر لك رؤية موحدة وشاملة لمجموعات Proxmox VE الخاصة بك، ونسخ Proxmox Backup Server، ومضيفي Docker، وأعباء عمل Kubernetes. يقوم باستمرار باستقصاء كل عقدة متصلة ويقوم ببث مقاييس وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والتخزين والشبكة إلى واجهة ويب سريعة، حتى تتمكن من اكتشاف الضغط على جهاز افتراضي أو حاوية أو مخزن بيانات احتياطي لحظة حدوثه بدلاً من بعد انقطاع الخدمة.
نظرًا لأن Pulse مستضاف ذاتيًا، فإن كل بيانات الاعتماد والمقاييس تبقى على البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدون قياس عن بعد من طرف ثالث وبدون ترخيص لكل عقدة. تشغيله على خادم VPS الخاص بك يحافظ على لوحة التحكم قابلة للوصول حتى عندما يواجه المضيف المراقب صعوبة، وتقوم تنبيهات العتبة القابلة للتكوين بإعلامك عبر البريد الإلكتروني أو webhooks أو الدردشة قبل أن تتحول المشاكل الصغيرة إلى توقف عن العمل.
الميزات الأساسية في Pulse
عرض Proxmox موحد
راقب مجموعات Proxmox VE متعددة ونسخ Proxmox Backup Server من لوحة تحكم واحدة، مع مقاييس لكل جهاز افتراضي، ولكل حاوية، ولكل مخزن بيانات.
مقاييس البث في الوقت الحقيقي
تتحدث بيانات وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والقرص والشبكة الحية باستمرار عبر WebSocket، حتى ترى تغيرات الحمل في اللحظة التي تحدث فيها.
مراقبة Docker و Kubernetes
تتبع استخدام موارد الحاويات والبودات جنبًا إلى جنب مع مضيفات Proxmox الخاصة بك للحصول على صورة متسقة واحدة عبر الأجهزة الافتراضية والحاويات.
تنبيهات حدود قابلة للتكوين
قم بتعيين حدود لوحدة المعالجة المركزية، الذاكرة، التخزين، أو درجة الحرارة واحصُل على إشعارات عبر البريد الإلكتروني، الويب هوك، أو الدردشة قبل تفاقم المشكلات.
استقصاء API بدون وكيل
يتصل Pulse بـ Proxmox باستخدام API tokens، لذلك لا يوجد شيء إضافي لتثبيته على العقد التي يراقبها.
لماذا تشغّل Pulse على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.