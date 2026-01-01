Pulse هو لوحة تحكم مراقبة مفتوحة المصدر وفي الوقت الفعلي توفر لك رؤية موحدة وشاملة لمجموعات Proxmox VE الخاصة بك، ونسخ Proxmox Backup Server، ومضيفي Docker، وأعباء عمل Kubernetes. يقوم باستمرار باستقصاء كل عقدة متصلة ويقوم ببث مقاييس وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والتخزين والشبكة إلى واجهة ويب سريعة، حتى تتمكن من اكتشاف الضغط على جهاز افتراضي أو حاوية أو مخزن بيانات احتياطي لحظة حدوثه بدلاً من بعد انقطاع الخدمة.

نظرًا لأن Pulse مستضاف ذاتيًا، فإن كل بيانات الاعتماد والمقاييس تبقى على البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدون قياس عن بعد من طرف ثالث وبدون ترخيص لكل عقدة. تشغيله على خادم VPS الخاص بك يحافظ على لوحة التحكم قابلة للوصول حتى عندما يواجه المضيف المراقب صعوبة، وتقوم تنبيهات العتبة القابلة للتكوين بإعلامك عبر البريد الإلكتروني أو webhooks أو الدردشة قبل أن تتحول المشاكل الصغيرة إلى توقف عن العمل.