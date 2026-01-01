نشر Waline بتثبيت بنقرة واحدة.
نظام تعليقات خفيف الوزن ومفتوح المصدر مع حماية من الرسائل غير المرغوب فيها، وإشراف، ودعم إشعارات غنية.
اختر خطة VPS لـ Waline
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Waline؟
Waline هو نظام تعليقات مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا مصمم للمواقع الثابتة والمدونات ومواقع التوثيق. يوفر تجربة تعليق كاملة الميزات تتضمن الردود المتداخلة، وتفاعلات الرموز التعبيرية، وعدد الزوار، وإحصائيات مشاهدات المقالات، كل ذلك دون الاعتماد على خدمات طرف ثالث تتتبع مستخدميك.
استضافة Waline ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في بيانات التعليقات، وسير عمل الإشراف، وإعدادات الإشعارات. يستخدم هذا النشر SQLite للتخزين المحلي بدون تهيئة، لذلك لا توجد قاعدة بيانات منفصلة لإدارتها. يتكامل Waline مع أي واجهة أمامية عبر أداة JavaScript ويدعم تنسيق Markdown في التعليقات بشكل جاهز.
الميزات الأساسية في Waline
حماية البريد العشوائي
يمنع تكامل Akismet المدمج وتحديد معدل الوصول لكل عنوان IP التعليقات المزعجة دون الحاجة إلى مراجعة يدوية لكل إرسال.
إشعارات البريد الإلكتروني
تُعلم تنبيهات البريد الإلكتروني التلقائية المعلقين بالردود ومالكي الموقع بالتقديمات الجديدة، مما يحافظ على نشاط المحادثات دون الحاجة إلى مراقبة يدوية.
تحليلات الزوار
تتبع عدد مشاهدات الصفحة وإحصائيات الزوار الفريدين لكل مقال مباشرة من أداة Waline، دون الحاجة إلى خدمة تحليلات إضافية.
لوحة تحكم الإشراف
تتيح لك لوحة التحكم الإدارية المستندة إلى الويب الموافقة على التعليقات وتعديلها وحذفها وإدارة حسابات المعلقين من واجهة واحدة.
دعم Markdown
يمكن للمعلّقين تنسيق الردود باستخدام صيغة Markdown وإدراج ردود فعل تعبيرية (إيموجي)، مما يجعل المناقشات أكثر ثراءً وأسهل في القراءة.
لماذا تشغّل Waline على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.