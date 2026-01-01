نشر Emby بنقرة واحدة.
خادم وسائط شخصي ينظم ويبث مقاطع الفيديو والموسيقى والصور الخاصة بك إلى أي جهاز من أي مكان.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Emby؟
Emby هو خادم وسائط شخصي شامل يجمع مجموعتك الإعلامية بالكامل — الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والصور — في منصة واحدة موحدة. يقوم تلقائيًا بتحويل المحتوى وبثه إلى أي جهاز، مع ضمان التحويل الفوري (transcoding) تشغيلًا سلسًا بغض النظر عن إمكانيات العميل أو ظروف الشبكة.
استضافة Emby على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تمنحك توفرًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وسرعات تحميل على مستوى المؤسسات للبث عن بُعد، وموارد تحويل مخصصة لعدة مشاهدين في وقت واحد. تظل مكتبة الوسائط والبيانات الوصفية الخاصة بك تحت سيطرتك الكاملة، بدون مستويات اشتراك تحد من التشغيل أو التخزين.
الميزات الأساسية في Emby
تحويل الترميز التلقائي
يضمن تحويل الفيديو والصوت في الوقت الفعلي التشغيل السلس على أي جهاز، بغض النظر عن تنسيق الملف الأصلي أو إمكانيات العميل.
تلفزيون مباشر ومسجل الفيديو الرقمي
شاهد البث التلفزيوني المباشر وجَدْوِل التسجيلات باستخدام جهاز DVR مدمج، ليحل محل اشتراكات الكابل التقليدية بحل تتم إدارته ذاتيًا.
مزامنة الهاتف المحمول
تنزيل الوسائط إلى الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية للمشاهدة دون اتصال بالإنترنت، مما يحافظ على إمكانية الوصول إلى المحتوى حتى بدون اتصال بالإنترنت.
عناصر التحكم الأبوية
عيّن قيود المحتوى وجداول المشاهدة لكل مستخدم لإنشاء بيئات إعلامية آمنة ومناسبة للعمر لكل فرد من أفراد العائلة.
دعم متعدد المكتبات
نظّم الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والصور في مكتبات منفصلة مع بيانات وصفية غنية وأعمال فنية وتقييمات يتم جلبها تلقائيًا.
لماذا تشغّل Emby على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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