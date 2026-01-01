Emby هو خادم وسائط شخصي شامل يجمع مجموعتك الإعلامية بالكامل — الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والصور — في منصة واحدة موحدة. يقوم تلقائيًا بتحويل المحتوى وبثه إلى أي جهاز، مع ضمان التحويل الفوري (transcoding) تشغيلًا سلسًا بغض النظر عن إمكانيات العميل أو ظروف الشبكة.

استضافة Emby على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تمنحك توفرًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وسرعات تحميل على مستوى المؤسسات للبث عن بُعد، وموارد تحويل مخصصة لعدة مشاهدين في وقت واحد. تظل مكتبة الوسائط والبيانات الوصفية الخاصة بك تحت سيطرتك الكاملة، بدون مستويات اشتراك تحد من التشغيل أو التخزين.