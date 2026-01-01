نشر Dozzle بنقرة واحدة.
واجهة مستخدم ويب خفيفة الوزن لعرض سجلات حاويات Docker في الوقت الفعلي مع اكتشاف فوري للحاويات ولا يتطلب أي إعداد.
اختر خطة VPS لـ Dozzle
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Dozzle؟
Dozzle هي واجهة ويب لا تتطلب أي إعدادات لمراقبة سجلات حاويات Docker في الوقت الفعلي. تكتشف تلقائيًا كل حاوية على المضيف وتدفق مخرجاتها مباشرة إلى واجهة مستخدم نظيفة ومتجاوبة في المتصفح — لا وكلاء سجلات، ولا تخزين خارجي، ولا إعدادات تتجاوز تركيب مقبس Docker.
يستخدمها المطورون لمراقبة خدمات متعددة في وقت واحد أثناء تصحيح الأخطاء، بينما يعتمد عليها المشغلون لفرز الحوادث بسرعة. البحث والتصفية القويان يجعلان من السهل عزل سطور السجل الدقيقة التي تحتاجها دون مغادرة المتصفح. مع الحد الأدنى من استخدام الموارد وعدم وجود تبعيات على قواعد البيانات، يعمل Dozzle بشكل مريح جنبًا إلى جنب مع أعباء عمل الإنتاج على أي خادم افتراضي خاص (VPS).
الميزات الأساسية في Dozzle
بث السجلات في الوقت الحقيقي
يبث مخرجات الحاوية الحية مباشرة إلى المتصفح مع التمرير التلقائي، لترى سطور السجل الجديدة لحظة كتابتها.
اكتشاف الحاويات الفوري
يكتشف تلقائيًا جميع الحاويات قيد التشغيل على المضيف — لا يلزم تكوين يدوي لبدء عرض السجلات.
البحث والتصفية
ابحث في محتوى السجل باستخدام كلمة مفتاحية أو قم بالتصفية حسب اسم الحاوية والنطاق الزمني لعزل الأخطاء والأحداث ذات الصلة بسرعة.
عرض متعدد الحاويات
راقب العديد من الخدمات جنبًا إلى جنب في نافذة متصفح واحدة، مما يقلل من تبديل السياق أثناء جلسات التصحيح.
صفر اعتماديات خارجية
يتطلب فقط مقبس Docker — لا توجد قاعدة بيانات، ولا شاحن سجلات، ولا عمليات وكيل تستهلك موارد إضافية.
لماذا تشغّل Dozzle على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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