HuggingChat (واجهة مستخدم الدردشة) هو قاعدة الكود مفتوحة المصدر وراء huggingface.co/chat، وقد تم بناؤه بواسطة Hugging Face كواجهة أمامية مصقولة وقابلة للعلامة التجارية لنماذج اللغة الكبيرة. على عكس تطبيقات الدردشة المقيدة بالبائع، فإنه يتحدث بروتوكول OpenAI API، لذا يمكن لنفس النشر التحدث إلى موجه Hugging Face Inference Providers، أو OpenRouter، أو خادم llama.cpp محلي، أو Ollama، أو أي نقطة نهاية أخرى متوافقة بمجرد تبديل عنوان URL ومفتاح.

استضافته ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل محادثة، ومكالمة أداة MCP، وملف تم تحميله على بنية تحتية تتحكم فيها، بينما يظل يمنحك الوصول إلى آلاف النماذج المفتوحة والخاصة من خلال أي واجهة خلفية للاستدلال تفضلها.