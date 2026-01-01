نشر HuggingChat (واجهة مستخدم الدردشة) بتثبيت بنقرة واحدة.
واجهة دردشة SvelteKit مفتوحة المصدر تشغل HuggingChat وتتصل بأي نقطة نهاية نموذج متوافقة مع OpenAI.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام HuggingChat (Chat UI)؟
HuggingChat (واجهة مستخدم الدردشة) هو قاعدة الكود مفتوحة المصدر وراء huggingface.co/chat، وقد تم بناؤه بواسطة Hugging Face كواجهة أمامية مصقولة وقابلة للعلامة التجارية لنماذج اللغة الكبيرة. على عكس تطبيقات الدردشة المقيدة بالبائع، فإنه يتحدث بروتوكول OpenAI API، لذا يمكن لنفس النشر التحدث إلى موجه Hugging Face Inference Providers، أو OpenRouter، أو خادم llama.cpp محلي، أو Ollama، أو أي نقطة نهاية أخرى متوافقة بمجرد تبديل عنوان URL ومفتاح.
استضافته ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل محادثة، ومكالمة أداة MCP، وملف تم تحميله على بنية تحتية تتحكم فيها، بينما يظل يمنحك الوصول إلى آلاف النماذج المفتوحة والخاصة من خلال أي واجهة خلفية للاستدلال تفضلها.
الميزات الأساسية في HuggingChat (Chat UI)
موجه متوافق مع OpenAI
أشر إلى موجّه Hugging Face، أو OpenRouter، أو llama.cpp، أو Ollama، أو أي عنوان URL متوافق مع OpenAI، وادخل فورًا إلى كتالوج نماذجهم الكامل.
التوجيه الشامل الذكي
موجه LLM المدمج يختار تلقائيًا أفضل نموذج لكل طلب — متعدد الوسائط، أو استدعاء الأدوات، أو الافتراضي — دون الكشف عن التعقيد للمستخدمين النهائيين.
استدعاء أدوات MCP
ربط خوادم بروتوكول سياق النموذج حتى تتمكن المحادثات من تشغيل البحث على الويب، والتعليمات البرمجية، والأدوات المخصصة مع بث النتائج مرة أخرى إلى المحادثة.
محادثات متعددة الوسائط
أرسل الصور والمرفقات والمدخلات الصوتية إلى نماذج الرؤية ونماذج على غرار Whisper التي تدعم المدخلات متعددة الوسائط عبر مزودك المختار.
سجل الدردشة المستمر
تخزن MongoDB المضمنة المحادثات والإعدادات والمساعدين لكل مستخدم بحيث يبقى السجل محفوظًا بعد إعادة التشغيل ويتبع المستخدمين عبر الأجهزة.
تخصيص العلامة التجارية
تجاوز اسم التطبيق والوصف والأصول لإطلاق منتج دردشة داخلي بعلامة تجارية كاملة لفريقك أو عملائك.
لماذا تشغّل HuggingChat (Chat UI) على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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