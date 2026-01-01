نشر OpenProject بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة إدارة مشاريع مفتوحة المصدر تغطي تتبع المهام، وتخطيط جانت، ولوحات أجايل، وتتبع الوقت في تطبيق واحد مستضاف ذاتيًا.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام OpenProject؟
OpenProject هو نظام أساسي مفتوح المصدر لإدارة المشاريع يوفر للفرق بديلاً مستضافًا ذاتيًا لـ Jira و Asana و Basecamp. يغطي دورة حياة المشروع بالكامل — بدءًا من تتبع المهام والأخطاء مرورًا بتخطيط الجدول الزمني لـ Gantt، ولوحات Agile (Scrum و Kanban)، وتتبع الوقت المدمج — في تطبيق واحد. على عكس أدوات SaaS، يحافظ الاستضافة الذاتية على جميع بيانات المشروع والجداول الزمنية واتصالات الفريق ضمن البنية التحتية الخاصة بك.
تستخدم الفرق في مؤسسات تطوير البرمجيات والهندسة والحكومة والبناء OpenProject لإدارة المشاريع المعقدة والمتعددة الفرق مع متطلبات صارمة لسيادة البيانات. ينشر هذا القالب OpenProject مع خدمات ويب مخصصة وعامل خلفية وخدمات PostgreSQL وفقًا لبنية الإنتاج الموصى بها.
الميزات الأساسية في OpenProject
تتبع حزمة العمل
إنشاء وإدارة المهام والأخطاء وقصص المستخدمين والمعالم ببيانات وصفية غنية وتسلسلات هرمية وعلاقات بين العناصر.
تخطيط الجدول الزمني لجانْت
جدولة العمل على مدار الوقت باستخدام مخططات جانت التفاعلية، والتبعيات، وتتبع المعالم الرئيسية للمشاريع متعددة المراحل.
لوحات أجايل
قم بتشغيل سباقات سكروم أو سير عمل كانبان باستخدام لوحات السحب والإفلات، وإدارة قائمة المهام المتراكمة، وتتبع السرعة.
تتبع الوقت والتكلفة
سجل الوقت مقابل حزم العمل، وحدد الميزانيات، وأنشئ تقارير التكلفة للحفاظ على المشاريع في الموعد المحدد وضمن الميزانية.
تكامل GitHub و GitLab
اربط طلبات السحب والتعهدات مباشرة بحزم العمل، مما يمنح المطورين ومديري المشاريع رؤية موحدة للتقدم.
لماذا تشغّل OpenProject على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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