OpenProject هو نظام أساسي مفتوح المصدر لإدارة المشاريع يوفر للفرق بديلاً مستضافًا ذاتيًا لـ Jira و Asana و Basecamp. يغطي دورة حياة المشروع بالكامل — بدءًا من تتبع المهام والأخطاء مرورًا بتخطيط الجدول الزمني لـ Gantt، ولوحات Agile (Scrum و Kanban)، وتتبع الوقت المدمج — في تطبيق واحد. على عكس أدوات SaaS، يحافظ الاستضافة الذاتية على جميع بيانات المشروع والجداول الزمنية واتصالات الفريق ضمن البنية التحتية الخاصة بك.

تستخدم الفرق في مؤسسات تطوير البرمجيات والهندسة والحكومة والبناء OpenProject لإدارة المشاريع المعقدة والمتعددة الفرق مع متطلبات صارمة لسيادة البيانات. ينشر هذا القالب OpenProject مع خدمات ويب مخصصة وعامل خلفية وخدمات PostgreSQL وفقًا لبنية الإنتاج الموصى بها.