Dialoqbase هي منصة مفتوحة المصدر لإنشاء روبوتات دردشة مخصصة تعتمد على قاعدة معارفك الخاصة. يمكن استيعاب وفهرسة المستندات ومواقع الويب وملفات PDF ومستودعات GitHub والتسجيلات الصوتية ونصوص الفيديو باستخدام PostgreSQL مع pgvector، ثم الاستعلام عنها من خلال أي نموذج لغوي مدعوم — OpenAI، Anthropic، Google، Fireworks، Ollama، أو نسخة Local AI مستضافة ذاتيًا. لا يتطلب تبديل المزودين إعادة فهرسة مصادرك.

استضافة Dialoqbase ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على المستندات الخاصة وسجل المحادثات ومفاتيح API للمزود تحت سيطرتك، بدون رسوم لكل رسالة أو قيود على استخدام خدمات SaaS من طرف ثالث. تتيح لك عمليات دمج القنوات المدمجة نشر نفس الروبوت على Telegram أو Discord أو WhatsApp أو أداة ويب قابلة للتضمين.