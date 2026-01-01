نشر Dialoqbase بنقرة واحدة.
منشئ روبوت دردشة مستضاف ذاتيًا مع قاعدة معرفية خاصة ومزودي نماذج لغة وتضمين قابلة للتوصيل.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Dialoqbase؟
Dialoqbase هي منصة مفتوحة المصدر لإنشاء روبوتات دردشة مخصصة تعتمد على قاعدة معارفك الخاصة. يمكن استيعاب وفهرسة المستندات ومواقع الويب وملفات PDF ومستودعات GitHub والتسجيلات الصوتية ونصوص الفيديو باستخدام PostgreSQL مع pgvector، ثم الاستعلام عنها من خلال أي نموذج لغوي مدعوم — OpenAI، Anthropic، Google، Fireworks، Ollama، أو نسخة Local AI مستضافة ذاتيًا. لا يتطلب تبديل المزودين إعادة فهرسة مصادرك.
استضافة Dialoqbase ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على المستندات الخاصة وسجل المحادثات ومفاتيح API للمزود تحت سيطرتك، بدون رسوم لكل رسالة أو قيود على استخدام خدمات SaaS من طرف ثالث. تتيح لك عمليات دمج القنوات المدمجة نشر نفس الروبوت على Telegram أو Discord أو WhatsApp أو أداة ويب قابلة للتضمين.
الميزات الأساسية في Dialoqbase
قاعدة المعرفة الخاصة
استوعب ملفات PDF ومواقع الويب وخرائط المواقع ومستندات Word ومستودعات GitHub والنصوص العادية ونصوص الصوت أو الفيديو لتأسيس كل روبوت في بياناتك الخاصة.
LLMs متعددة المزودين
التبديل بين OpenAI و Anthropic و Google و Fireworks و Ollama والذكاء الاصطناعي المحلي دون إعادة فهرسة مصادرك أو إعادة كتابة المطالبات.
بحث المتجهات في Postgres
تُخزّن تضمينات المتجهات في PostgreSQL باستخدام pgvector، لذا تدعم قاعدة بيانات واحدة البيانات الوصفية وسجل المحادثات والبحث عن التشابه.
تكاملات القنوات
انشر نفس الروبوت إلى تيليجرام، ديسكورد، واتساب، أو أداة ويب قابلة للتضمين من تهيئة واحدة.
أداة ويب قابلة للتضمين
أضف وسم سكريبت قصيرًا إلى أي موقع لتقديم الروبوت الخاص بك كأداة دردشة عائمة دون الحاجة لكتابة كود الواجهة الأمامية.
وصول REST API
تتيح لك واجهة برمجة تطبيقات REST بدء المحادثات، وإعادة التدريب على مصادر جديدة، وتوجيه الاستجابات إلى تطبيقات مخصصة وعمليات أتمتة.
لماذا تشغّل Dialoqbase على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.