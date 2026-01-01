GeoServer هو خادم جافا مفتوح المصدر يتيح لك نشر ومشاركة وتحرير البيانات الجغرافية المكانية باستخدام معايير OGC المفتوحة. يقرأ مصادر المتجهات والراستر من PostGIS و Shapefiles و GeoTIFF وعشرات التنسيقات الأخرى، ثم يعرضها من خلال نقاط نهاية خدمة خرائط الويب (Web Map Service)، وخدمة الميزات الويب (Web Feature Service)، وخدمة تغطية الويب (Web Coverage Service)، وخدمة معالجة الويب (Web Processing Service) التي يمكن لأي عميل GIS أو مكتبة خرائط ويب استهلاكها.

استضافة GeoServer ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على مجموعات البيانات الخاصة، وأنماط الطبقات، وقواعد الوصول داخل البنية التحتية التي تتحكم بها، بدون رسوم لكل طبقة وبدون حدود للتحميل. تتيح لك وحدة تحكم الإدارة المستندة إلى المتصفح إضافة المخازن، وتكوين الطبقات، وضبط التخزين المؤقت دون الحاجة إلى لمس XML، بينما يبقى دليل البيانات الدائم سليمًا بعد إعادة تشغيل الحاويات والترقيات.