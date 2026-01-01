نشر GeoServer بنقرة واحدة.
خادم مكاني مفتوح المصدر ينشر الخرائط والبيانات المكانية عبر معايير OGC مثل WMS و WFS و WCS.
اختر خطة VPS لـ GeoServer
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام GeoServer؟
GeoServer هو خادم جافا مفتوح المصدر يتيح لك نشر ومشاركة وتحرير البيانات الجغرافية المكانية باستخدام معايير OGC المفتوحة. يقرأ مصادر المتجهات والراستر من PostGIS و Shapefiles و GeoTIFF وعشرات التنسيقات الأخرى، ثم يعرضها من خلال نقاط نهاية خدمة خرائط الويب (Web Map Service)، وخدمة الميزات الويب (Web Feature Service)، وخدمة تغطية الويب (Web Coverage Service)، وخدمة معالجة الويب (Web Processing Service) التي يمكن لأي عميل GIS أو مكتبة خرائط ويب استهلاكها.
استضافة GeoServer ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على مجموعات البيانات الخاصة، وأنماط الطبقات، وقواعد الوصول داخل البنية التحتية التي تتحكم بها، بدون رسوم لكل طبقة وبدون حدود للتحميل. تتيح لك وحدة تحكم الإدارة المستندة إلى المتصفح إضافة المخازن، وتكوين الطبقات، وضبط التخزين المؤقت دون الحاجة إلى لمس XML، بينما يبقى دليل البيانات الدائم سليمًا بعد إعادة تشغيل الحاويات والترقيات.
الميزات الأساسية في GeoServer
دعم معايير OGC
يوفر نقاط نهاية WMS و WMTS و WFS و WCS و WPS و OGC API بحيث يمكن لأي نظام معلومات جغرافية (GIS) متوافق مع المعايير أو عميل خرائط الويب الاتصال بدون محولات مخصصة.
العديد من مصادر البيانات
يقرأ PostGIS، Oracle Spatial، SQL Server، Shapefile، GeoPackage، GeoTIFF، ECW، MrSID، وتنسيقات المتجهات والنقطية الأخرى من خادم واحد.
تخصيص نمط الخريطة
تنسيق الطبقات باستخدام قواعد SLD أو CSS، ومعاينتها مباشرة في لوحة تحكم المسؤول، وإعادة استخدام نفس الأنماط عبر الخرائط وذاكرات التخزين المؤقت للمربعات.
التخزين المؤقت للبلاط المُدمج
يقوم GeoWebCache المدمج بالمعالجة المسبقة وتقديم بلاطات الخرائط، بحيث تظل طبقات WMS الثقيلة سريعة تحت الحمل دون الحاجة إلى خدمة تخزين مؤقت إضافية.
لوحة تحكم المتصفح الإدارية
قم بتكوين مساحات العمل ومخازن البيانات والطبقات وقواعد الوصول من واجهة مستخدم الويب دون تعديل XML أو إعادة تشغيل الخادم.
وصول آمن للطبقة
تحافظ قواعد الأمان لكل طبقة ولكل خدمة، مع المصادقة القائمة على الأدوار، على مجموعات البيانات الحساسة مقيدة للمستخدمين والعملاء المناسبين.
لماذا تشغّل GeoServer على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.