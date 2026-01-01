نشر Kaneo بنقرة واحدة.
أداة إدارة مشاريع مفتوحة المصدر مبنية على البساطة، مع لوحات كانبان، وتتبع المهام، وتكامل GitHub.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Kaneo؟
Kaneo هو تطبيق لإدارة المشاريع مستضاف ذاتيًا يركز على توفير ما تحتاجه الفرق دون تعقيد غير ضروري. ينظم العمل من خلال المشاريع والمهام ولوحات كانبان، مع تعاون في الوقت الفعلي عبر اتصالات WebSocket بحيث يرى أعضاء الفريق التحديثات دون تحديث الصفحة.
على عكس أدوات إدارة المشاريع للمؤسسات التي تضيف طبقات من الميزات نادرة الاستخدام، تم تصميم Kaneo بواجهة بسيطة. يتكامل مع مستودعات GitHub لربط تغييرات التعليمات البرمجية بمهام المشروع، ويدعم GitHub OAuth حتى تتمكن الفرق من المصادقة باستخدام حسابات المطورين الحالية. يتم تخزين جميع بيانات المشروع في قاعدة بيانات PostgreSQL على البنية التحتية الخاصة بك.
الميزات الأساسية في Kaneo
لوحات مهام كانبان
تصور عمل المشروع كبطاقات مهام متحركة عبر أعمدة سير العمل، مما يمنح الفريق بأكمله رؤية مشتركة لما هو قيد التقدم وما تم إنجازه.
تكامل GitHub
ربط مستودعات GitHub بالمشاريع ومزامنة نشاط الكود مباشرة في الجدول الزمني للمشروع دون التبديل بين الأدوات.
التعاون في الوقت الفعلي
تدفع اتصالات WebSocket تحديثات اللوحة إلى جميع أعضاء الفريق النشطين على الفور، بحيث تعكس اللوحة دائمًا الحالة الحالية دون تحديثات يدوية.
تسجيل الدخول عبر GitHub OAuth
يسجل أعضاء الفريق الدخول باستخدام حساباتهم الحالية على GitHub، مما يلغي الحاجة إلى إدارة مجموعة منفصلة من بيانات الاعتماد لأداة المشروع.
تصميم الحد الأدنى
يشحن Kaneo فقط الميزات التي تستخدمها الفرق بالفعل — المشاريع والمهام واللوحات — دون عبء التكوين الزائد للبدائل على مستوى المؤسسات.
لماذا تشغّل Kaneo على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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