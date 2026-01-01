نشر COPS بنقرة واحدة.
خادم PHP OPDS وHTML خفيف الوزن لمكتبة كتبك الإلكترونية Calibre، مُحسّن للاستضافة المشتركة والإعدادات منخفضة الموارد.
اختر خطة VPS لـ COPS
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام COPS؟
COPS (خادم Calibre OPDS PHP) هو بديل سريع للقراءة فقط لخادم محتوى Calibre المدمج. يعرض مكتبة Calibre موجودة — ملف
metadata.db القياسي — من خلال واجهة HTML بسيطة للمتصفحات وخلاصة OPDS لقارئات الكتب الإلكترونية مثل Moon+ Reader وKyBook وAldiko وMarvin. ولأنه يعمل على PHP عادي بدون قاعدة بيانات خاصة به، فإنه يظل سريع الاستجابة على الأجهزة المتواضعة ويبدأ في ثوانٍ.
تمنح استضافة COPS ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) قارئات الكتب الإلكترونية المتنقلة نقطة نهاية سريعة للكتالوج دون الحاجة إلى إبقاء نسخة Calibre لسطح المكتب قيد التشغيل، ويتكامل بشكل طبيعي مع Calibre-Web للمستخدمين الذين يرغبون في كتالوج عام للقراءة فقط منفصل عن واجهة المستخدم الخاصة بالإدارة الكاملة.
الميزات الأساسية في COPS
خلاصة OPDS الأصلية
كتالوج OPDS 1.1 مدمج بحيث يمكن لتطبيقات القراءة على الأجهزة المحمولة تصفح مكتبة Calibre الخاصة بك والبحث فيها وتنزيل الكتب منها مباشرةً.
يقرأ Calibre metadata.db
يشير مباشرة إلى نفس قاعدة بيانات SQLite التي يستخدمها Calibre — لا استيراد، لا مكتبة مكررة، لا خطوة مزامنة.
بصمة خفيفة
PHP نقي بدون قاعدة بيانات خارجية، لذلك يبقى سريعًا على خطط VPS الصغيرة ويتعامل مع المكتبات التي تحتوي على آلاف العناوين.
قارئ داخل المتصفح
يقرأ ملفات EPUB مباشرة في المتصفح عبر Monocle، بحيث يمكن للمستخدمين معاينة الكتب دون الحاجة إلى تنزيلها أولاً.
سمات مخصصة وتكوين
قابل للتعديل لكل مثيل عبر
local.php — اختر سمة، اضبط حجم الصفحة، قيّد الوصول، أو اعرض قواعد بيانات متعددة في وقت واحد.
لماذا تشغّل COPS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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