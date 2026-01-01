COPS (خادم Calibre OPDS PHP) هو بديل سريع للقراءة فقط لخادم محتوى Calibre المدمج. يعرض مكتبة Calibre موجودة — ملف metadata.db القياسي — من خلال واجهة HTML بسيطة للمتصفحات وخلاصة OPDS لقارئات الكتب الإلكترونية مثل Moon+ Reader وKyBook وAldiko وMarvin. ولأنه يعمل على PHP عادي بدون قاعدة بيانات خاصة به، فإنه يظل سريع الاستجابة على الأجهزة المتواضعة ويبدأ في ثوانٍ.

تمنح استضافة COPS ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) قارئات الكتب الإلكترونية المتنقلة نقطة نهاية سريعة للكتالوج دون الحاجة إلى إبقاء نسخة Calibre لسطح المكتب قيد التشغيل، ويتكامل بشكل طبيعي مع Calibre-Web للمستخدمين الذين يرغبون في كتالوج عام للقراءة فقط منفصل عن واجهة المستخدم الخاصة بالإدارة الكاملة.