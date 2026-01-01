نشر Nango بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر تدير OAuth، وتحديث الرمز المميز، واتصال واجهة برمجة التطبيقات (API) لأكثر من 300 عملية تكامل مع جهات خارجية.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Nango؟
Nango هي طبقة بنية تحتية مفتوحة المصدر للاتصال بواجهات برمجة التطبيقات الخارجية. بدلاً من كتابة تدفقات OAuth مخصصة، ومنطق تحديث الرمز المميز، ومعالجة حدود المعدل لكل خدمة، يدير Nango كل ذلك من خلال واجهة خلفية موحدة واحدة. يقوم المطورون بتكوين عمليات التكامل مرة واحدة والوصول إلى أي خدمة مدعومة من خلال وكيل Nango الشفاف — مع دعم مدمج لأكثر من 300 واجهة برمجة تطبيقات بما في ذلك Salesforce وGitHub وSlack وStripe وNotion.
تستضيف Nango ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على منح OAuth لعملائك ورموز API المميزة على بنية تحتية تتحكم فيها. لا تتعامل أي خدمة خارجية مطلقًا مع بيانات اعتماد المستخدمين لديك — يتم تشفير كل شيء في وضع السكون باستخدام مفتاح تملكه ويتم تخزينه في قاعدة بيانات PostgreSQL تعمل جنبًا إلى جنب مع الخادم.
الميزات الأساسية في Nango
تدفقات OAuth الموحدة
يتولى Nango إنشاء عناوين URL للتفويض، وتبادل الرموز المميزة، ومعالجة ردود الاتصال لأكثر من 300 واجهة برمجة تطبيقات، مما يلغي الحاجة إلى رمز مصادقة مخصص لكل عملية دمج.
تحديث تلقائي للرمز المميز
يتم تحديث رموز الوصول بصمت قبل انتهاء صلاحيتها حتى لا تفشل عمليات التكامل الخاصة بك أبدًا في منتصف الجلسة بسبب بيانات الاعتماد القديمة.
واجهة مستخدم الاتصال القابلة للتضمين
تسمح شاشة موافقة OAuth مسبقة الإنشاء وذات العلامة البيضاء لمستخدميك بتفويض حسابات الجهات الخارجية من داخل تطبيقك بتدفق مستخدم واحد.
وكيل API شفاف
وجّه مكالمات API عبر Nango للحصول على عمليات إعادة محاولة تلقائية، وتراجع عن حدود المعدل، واستجابات أخطاء موحدة دون الحاجة إلى برمجيات وسيطة لكل API.
تسوية الويب هوك
استقبل، وتحقق من، وأعد توجيه الويب هوكس من أي مزود متصل عبر نقطة نهاية استيعاب واحدة مع معالجة موحدة للحمولة.
تخزين بيانات الاعتماد المشفر
جميع رموز OAuth المميزة ومفاتيح API مشفرة في حالة السكون باستخدام مفتاحك الخاص وتُخزن حصريًا في قاعدة بيانات PostgreSQL المستضافة ذاتيًا.
لماذا تشغّل Nango على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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