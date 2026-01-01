نشر الإنتاجية الفائقة بنقرة واحدة.
مدير مهام متقدم يجمع بين قوائم المهام، وتتبع الوقت، ومؤقت بومودورو، وتكاملات مع Jira وGitHub وGitLab في أداة واحدة.
اختر خطة VPS لـ Super Productivity
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Super Productivity؟
يوحد Super Productivity إدارة المهام، وتتبع الوقت، وتكامل أدوات المطورين في تطبيق واحد. يجمع بين قوائم المهام المنظمة وتقسيم الوقت على أساس تقنية بومودورو، وإنشاء جداول زمنية تلقائية، وتكامل مباشر مع Jira وGitHub وGitLab وTrello — بحيث تتدفق المشكلات المعينة إلى قائمة مهامك دون إدخال يدوي وتتم مزامنة سجلات العمل تلقائيًا.
الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تجعل Super Productivity متاحًا من أي متصفح دون الحاجة لتثبيت تطبيق سطح مكتب، مع الحفاظ على بيانات مهامك وتفاصيل عملائك وأنماط عملك على بنية تحتية تتحكم فيها. لا تحليلات، لا قياس عن بعد، ولا رسوم لكل مستخدم.
الميزات الأساسية في Super Productivity
تتبع الوقت المتكامل
تتبع الوقت لكل مهمة مع إنشاء جداول زمنية تلقائية — مثالي لفواتير العملاء، وتقارير السبرنت، وفهم أين تذهب ساعات عملك.
مؤقت بومودورو
دعم مدمج لتقنية بومودورو مع فترات عمل وراحة قابلة للتكوين بالإضافة إلى تذكيرات للحفاظ على التركيز ومنع الإرهاق.
مزامنة Jira و GitHub
استيراد تلقائي لتذاكر Jira المعينة ومشكلات GitHub إلى قائمة مهامك ودفع سجلات العمل مرة أخرى للحفاظ على مزامنة أدوات المشروع.
المهام الفرعية والمشاريع
نظم العمل باستخدام المهام الفرعية الهرمية والمشاريع والعلامات الملونة لتبقى المبادرات المعقدة منظمة وقابلة للإدارة.
مقاييس الإنتاجية
يتتبع المهام المكتملة ووقت التركيز والأنماط اليومية بمرور الوقت حتى تتمكن من تحديد اختناقات سير العمل وتحسين عاداتك.
لماذا تشغّل Super Productivity على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
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