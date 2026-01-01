نشر خادم DNS Technitium بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم DNS مفتوح المصدر مع حظر الإعلانات المدمج، وبروتوكولات DNS المشفرة، ووحدة تحكم إدارة الويب كاملة الميزات.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Technitium DNS Server؟
خادم Technitium DNS هو خادم DNS مفتوح المصدر بالكامل يعمل كخادم أسماء موثوق به لنطاقاتك الخاصة ومحلل تكراري لعملاء الشبكة. يدعم DNS-over-TLS و DNS-over-HTTPS و DNS-over-QUIC — مما يحمي استعلامات DNS من مراقبة مزود خدمة الإنترنت واعتراض هجمات الوسيط دون الحاجة إلى محللات تابعة لجهات خارجية.
بالإضافة إلى التحليل القياسي، يتضمن Technitium حظر الإعلانات والبرامج الضارة على مستوى الشبكة عبر عناوين URL لقوائم الحظر القابلة للتكوين، والتحقق من DNSSEC وتوقيع المنطقة، وخادم DHCP مدمج، وتجميع الخوادم المتعددة، والتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار مع المصادقة الثنائية. تمنحك الاستضافة الذاتية رؤية كاملة لكل استعلام DNS على شبكتك دون أن يرى أي مزود خارجي حركة المرور الخاصة بك.
الميزات الأساسية في Technitium DNS Server
حظر الإعلانات على مستوى الشبكة
احظر الإعلانات وأجهزة التتبع ونطاقات البرامج الضارة عبر كل جهاز على شبكتك باستخدام عناوين URL لقوائم الحظر القابلة للتكوين — لا يلزم وجود برنامج عميل على الأجهزة الفردية.
بروتوكولات DNS المشفرة
يدعم DNS-over-TLS وDNS-over-HTTPS وDNS-over-QUIC لمنع الاعتراض والحفاظ على خصوصية استعلامات DNS من مزودي خدمة الإنترنت والمتطفلين على الشبكة.
استضافة DNS موثوقة
استضف مناطق DNS الخاصة بك مع توقيع DNSSEC باستخدام RSA أو ECDSA أو EdDSA — مما يلغي الاعتماد على خوادم الأسماء الخارجية لنطاقاتك الداخلية أو العامة.
دقة عالية الأداء
تتعامل معمارية Async IO مع أكثر من 100,000 طلب DNS في الثانية مع التخزين المؤقت المستمر، والجلب المسبق، ودعم تقديم البيانات القديمة لتحقيق أقصى قدر من التوفر.
التجميع متعدد الخوادم
إدارة ونسخ المناطق عبر عدة مثيلات لخادم DNS من وحدة تحكم ويب واحدة لتحقيق التكرار وعمليات النشر الموزعة.
لماذا تشغّل Technitium DNS Server على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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