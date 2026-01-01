خادم Technitium DNS هو خادم DNS مفتوح المصدر بالكامل يعمل كخادم أسماء موثوق به لنطاقاتك الخاصة ومحلل تكراري لعملاء الشبكة. يدعم DNS-over-TLS و DNS-over-HTTPS و DNS-over-QUIC — مما يحمي استعلامات DNS من مراقبة مزود خدمة الإنترنت واعتراض هجمات الوسيط دون الحاجة إلى محللات تابعة لجهات خارجية.

بالإضافة إلى التحليل القياسي، يتضمن Technitium حظر الإعلانات والبرامج الضارة على مستوى الشبكة عبر عناوين URL لقوائم الحظر القابلة للتكوين، والتحقق من DNSSEC وتوقيع المنطقة، وخادم DHCP مدمج، وتجميع الخوادم المتعددة، والتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار مع المصادقة الثنائية. تمنحك الاستضافة الذاتية رؤية كاملة لكل استعلام DNS على شبكتك دون أن يرى أي مزود خارجي حركة المرور الخاصة بك.