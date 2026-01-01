نشر Mathesar بنقرة واحدة.
واجهة مفتوحة المصدر على غرار جداول البيانات لاستكشاف وتعديل قواعد بيانات PostgreSQL دون كتابة SQL.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Mathesar؟
Mathesar هو تطبيق ويب مفتوح المصدر يضع واجهة على غرار جداول البيانات فوق أي قاعدة بيانات PostgreSQL. بدلاً من استبدال قاعدة بياناتك، فإنه يتصل مباشرة باستخدام أدوار وأذونات PostgreSQL الأصلية، بحيث يرى كل مستخدم البيانات التي يُصرح له بالوصول إليها بالضبط - دون الحاجة إلى طبقة هوية منفصلة.
يُبقي استضافة Mathesar ذاتيًا بياناتك تحت سيطرتك مع منح أعضاء الفريق غير التقنيين طريقة للاستعلام عن السجلات وتصفيتها وتعديلها من خلال واجهة شبكية مألوفة. يحتفظ المطورون بالوصول الكامل إلى مخطط Postgres الأساسي، مما يعني أن Mathesar يعمل جنبًا إلى جنب مع أدواتك الحالية بدلاً من استبدالها.
الميزات الأساسية في Mathesar
تحرير بنمط جداول البيانات
تصفح، وقم بالتصفية، والفرز، وتعديل الصفوف في أي جدول من خلال شبكة مألوفة — لا حاجة إلى SQL أو عميل قاعدة بيانات.
منشئ الاستعلام المرئي
أنشئ استعلامات باستخدام عمليات الربط والتجميعات وعوامل التصفية من خلال واجهة تعتمد على النقر تظل متزامنة مع مخطط Postgres الخاص بك.
التحكم الأصلي في الوصول
يستخدم Mathesar أدوار وصلاحيات PostgreSQL حقيقية، لذلك فإن ما يمكن للمستخدمين رؤيته وتعديله يخضع دائمًا لقواعد الأمان الخاصة بقاعدة بياناتك.
استيراد وتصدير CSV
قم بتحميل ملفات CSV أو TSV مباشرة إلى الجداول، أو قم بتصدير أي عرض إلى جدول بيانات للتحليل دون اتصال بالإنترنت.
نماذج بيانات قابلة للمشاركة
أنشئ نماذج إدخال بسيطة تسمح للمتعاونين بإضافة صفوف إلى جدول دون الكشف عن واجهة قاعدة البيانات الكاملة.
لماذا تشغّل Mathesar على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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