Mathesar هو تطبيق ويب مفتوح المصدر يضع واجهة على غرار جداول البيانات فوق أي قاعدة بيانات PostgreSQL. بدلاً من استبدال قاعدة بياناتك، فإنه يتصل مباشرة باستخدام أدوار وأذونات PostgreSQL الأصلية، بحيث يرى كل مستخدم البيانات التي يُصرح له بالوصول إليها بالضبط - دون الحاجة إلى طبقة هوية منفصلة.

يُبقي استضافة Mathesar ذاتيًا بياناتك تحت سيطرتك مع منح أعضاء الفريق غير التقنيين طريقة للاستعلام عن السجلات وتصفيتها وتعديلها من خلال واجهة شبكية مألوفة. يحتفظ المطورون بالوصول الكامل إلى مخطط Postgres الأساسي، مما يعني أن Mathesar يعمل جنبًا إلى جنب مع أدواتك الحالية بدلاً من استبدالها.