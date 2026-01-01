BookStack هو ويكي مجاني ومفتوح المصدر، مبني على Laravel، ينظم التوثيق في تسلسل هرمي ثلاثي المستويات من الكتب والفصول والصفحات - مما يعكس كيفية تفكير الناس بشكل طبيعي في المحتوى المنظم. يتيح محرر WYSIWYG، ووضع Markdown المدمج، وتكامل مخططات draw.io للفرق كتابة وتوضيح التوثيق دون مغادرة المنصة.

تضمن استضافة BookStack ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء الوثائق الداخلية الحساسة - مثل أدلة التشغيل وقرارات البنية وسياسات الموارد البشرية - بالكامل ضمن بنيتك التحتية، بدون تكاليف لكل مقعد وبدون وصول طرف ثالث إلى المحتوى الخاص بك. تتيح لك الأذونات المستندة إلى الأدوار التحكم بدقة في من يمكنه قراءة أو تعديل كل قسم من قاعدة المعارف.