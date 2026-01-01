نشر BookStack بنقرة واحدة.
منصة ويكي مستضافة ذاتيًا مع تسلسل هرمي منظم للكتب والفصول والصفحات لتوثيق الفريق المنظم.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام BookStack؟
BookStack هو ويكي مجاني ومفتوح المصدر، مبني على Laravel، ينظم التوثيق في تسلسل هرمي ثلاثي المستويات من الكتب والفصول والصفحات - مما يعكس كيفية تفكير الناس بشكل طبيعي في المحتوى المنظم. يتيح محرر WYSIWYG، ووضع Markdown المدمج، وتكامل مخططات draw.io للفرق كتابة وتوضيح التوثيق دون مغادرة المنصة.
تضمن استضافة BookStack ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء الوثائق الداخلية الحساسة - مثل أدلة التشغيل وقرارات البنية وسياسات الموارد البشرية - بالكامل ضمن بنيتك التحتية، بدون تكاليف لكل مقعد وبدون وصول طرف ثالث إلى المحتوى الخاص بك. تتيح لك الأذونات المستندة إلى الأدوار التحكم بدقة في من يمكنه قراءة أو تعديل كل قسم من قاعدة المعارف.
الميزات الأساسية في BookStack
التسلسل الهرمي المنظم
تحافظ الكتب والفصول والصفحات على تنظيم الوثائق وسهولة التنقل فيها مع نمو قاعدة المعرفة لتصل إلى آلاف الإدخالات.
محررات WYSIWYG و Markdown
يختار الكتّاب تجربة التحرير المفضلة لديهم — محرر مرئي للكتل أو ماركداون خام مع معاينة مباشرة — على أساس كل صفحة على حدة.
أذونات قائمة على الدور
يتيح لك التحكم الدقيق في الوصول على مستوى الكتاب والفصل والصفحة تقسيم الوثائق بين الفرق والمقاولين والقراء العموميين.
بحث بالنص الكامل
البحث السريع عبر جميع نصوص الصفحة والعناوين والبيانات الوصفية يعني أن المستخدمين يجدون الإجابات دون الحاجة إلى معرفة مكان حفظ المحتوى.
سجل مراجعات الصفحة
يتم حفظ إصدارات كل تعديل مع إمكانية عرض الفروقات والتراجع بنقرة واحدة، مما يوفر مسار تدقيق وشبكة أمان للمستندات التعاونية.
لماذا تشغّل BookStack على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.